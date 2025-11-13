Gamechanger-News
Nach Rallye & Konsolidierung: Kommt jetzt die nächste Aufwärtsbewegung?
Neue Aufbruchsstimmung?!

Bayer überrascht mit Zahlen positiv 13.11.2025, 10:25 Uhr

Neue Aufbruchsstimmung?! Bayer überrascht mit Zahlen positiv
Bayer präsentierte am gestrigen Mittwoch (12. November) die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025. Die erste Reaktion des Marktes lässt es vermuten: Man war positiv überrascht. Die Aktie legte im gestrigen Mittwochshandel zu. Heute muss es darum gehen, die Kursgewinne zu verteidigen. Im besten Fall setzt die Bayer-Aktie noch einen drauf und durchbricht ein massives Widerstandscluster.
Bayer 29,36 EUR +0,95 %

Schauen wir uns die Zahlen einmal im Detail an. Der Konzern vermeldete für das 3. Quartal 2025 einen Umsatz in Höhe von 9,660 Mrd. Euro, nach 9,968 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024. Das Minus in Höhe von -3,1 Prozent wurde vor allem durch negative Währungseffekte hervorgerufen. 

Das EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) vor Sondereinflüssen wusste zu überzeugen und wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 1,511 Mrd. Euro angegeben, nach 1,251 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024. Entsprechend legte die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen von 12,6 Prozent auf nun 15,6 Prozent im aktuellen Berichtszeitraum zu. Das Konzernergebnis belief sich auf -0,963 Mrd. Euro, nach -4,183 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum. Zum negativen Konzernergebnis trugen nicht zuletzt weitere Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten bei. Der wichtige free cash flow lag im 3. Quartal 2025 mit 0,596 Mrd. Euro deutlich unter dem Wert aus dem Vorjahresquartal mit 1,148 Mrd. Euro.

Der Markt nahm die sichtbaren Anzeichen der Besserung wohlwollend zur Kenntnis. Die Aktie legte deutlich zu und nimmt nun den zentralen Widerstandsbereich um 30 Euro ins Visier. 

Bayer Aktie

Chartcheck: Volle Kraft voraus

Der obere Chart der Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) zeigt deutlich die positive Reaktion auf die Zahlen. Das bringt zwar kurzfristig etwas Entlastung, doch gewonnen ist noch nichts. Bayer muss über die Widerstandszone um 30 Euro, um ein frisches Kaufsignal auszulösen. Sollte das Unterfangen gelingen, könnte es für die Bayer-Aktie in Richtung 36 Euro gehen. Hier liegt ein markantes Hoch aus dem Januar 2024. Doch Obacht. Ein Ausbruch über die 30 Euro ist kein Selbstläufer. Die Widerstandszone hat bereits ein ums andere Mal ihre Hartnäckigkeit unter Beweis gestellt. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben; idealerweise auf 28 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank sind unverändert optimistisch für Bayer und bestätigten ihr Votum „kaufen“. Den fairen Wert für die Aktie sehen sie unverändert bei 35 Euro. Deutlich pessimistischer ist man im Hause Deutsche Bank Research. Dort lautet das Votum „hold“ und das Kursziel 23 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
