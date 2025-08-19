Neue Kursfantasie für Duolingo

Analysten sehen große Chancen 19.08.2025, 17:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Sprachen
© Bild von Jerzy Andrzej Kucia auf Pixabay
Die Aktie der Sprachlern-App Duolingo hat die Woche mit einem deutlichen Sprung begonnen. Grund dafür sind frische Kaufempfehlungen zweier renommierter Investmenthäuser. Die Experten sehen die Sorgen um mögliche Konkurrenz durch generative KI als übertrieben an – und bescheinigen dem Unternehmen stattdessen gute Zukunftsaussichten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Duolingo Registered (A) 340,23 USD -7,85 % UTP Consolidated

Analysten werden optimistisch
Citi Research nahm Duolingo neu in die Beobachtung auf und sprach sich für den Kauf der Aktie aus. Begründet wurde dies mit der Einschätzung, dass Duolingo langfristig eine feste Größe in der Bildungstechnologie bleiben werde. Auch KeyBanc Capital Markets sieht die Sprachlern-App auf einem guten Weg. Dort wurde die Aktie von einer neutralen Bewertung auf „Übergewichten“ hochgestuft. Beide Häuser trauen Duolingo weiteres Wachstum zu.

KI als Treiber statt Risiko
Während manche Anleger in den vergangenen Monaten fürchteten, dass generative KI die Sprachlernplattform unter Druck setzen könnte, betonen die Analysten nun den gegenteiligen Effekt. Künstliche Intelligenz könne Duolingo sogar erheblich stärken. Als Beispiel nennen sie neue Funktionen wie eine KI-gestützte Videotelefonie, die bereits eingeführt wurde. Zudem setzen Gamification-Elemente und eine hohe Benutzerfreundlichkeit klare Akzente im Wettbewerb.

Neue Wachstumsfelder
Nicht nur beim Sprachenlernen sieht man Potenzial. Laut Citi könnte Duolingo mit Angeboten in Musik, Schach oder Mathematik zusätzliche Nutzergruppen erschließen. KeyBanc verweist zudem auf weitere Hebel: eine stärkere Präsenz in China, gezieltes Marketing in sozialen Medien und Preisanpassungen in etablierten Märkten.

Vergleich mit Streaming-Riesen
Analyst Patterson von KeyBanc zieht einen Vergleich zu Plattformen wie Netflix oder Spotify. Auch Duolingo habe die Möglichkeit, durch kontinuierliche Produktverbesserungen und zusätzlichen Mehrwert Kunden langfristig zu binden. Genau wie die Streaming-Anbieter könne das Unternehmen so Abwanderungen verringern und durch Preisstrategien die Profitabilität steigern.

Fazit
Die jüngsten Analystenstimmen haben der Aktie frischen Rückenwind verliehen. Während KI vielfach als Bedrohung gesehen wurde, gilt sie im Fall von Duolingo inzwischen eher als Chance. Ob die optimistischen Prognosen aufgehen, dürfte sich an den kommenden Quartalszahlen und dem Nutzerwachstum zeigen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
3 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
5 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
6 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
7 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Commerzbank: Kursrally trifft auf wachsende Skepsis

18:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palo Alto nach Zahlen mit Kursgewinnen: Ist das die Trendwende?

13:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Xiaomi überrascht mit Q2: Boom dank E-Autos

13:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldman optimistisch: Fujitsu-Deal beflügelt Palantir

13:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax wartet ab: Deutsche Bank – Rallye immer imposanter. Die nä…

9:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer Aktie springt dank Monsanto-Deal: Wie geht es jetzt weiter?

Gestern 18:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon Aktie kurz vor 200€: Mega-Deal im Anmarsch?

Gestern 18:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SMA Solar: Trump-Entscheid lässt Kurse explodieren!

Gestern 18:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer