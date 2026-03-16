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Neue Studiendaten bringen Bewegung in die Bayer Aktie

Bayer Aktie steigt nach Finerenon Daten UBS sieht weiteres Potenzial 16.03.2026, 16:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Neue Studiendaten bringen Bewegung in die Bayer Aktie: Bayer Aktie steigt nach Finerenon Daten UBS sieht weiteres Potenzial
© Symbolbild von Bayer
Positive Studiendaten für den Wirkstoff Finerenon rücken Bayer erneut in den Fokus der Anleger. Die Ergebnisse einer Phase drei Studie zur Behandlung chronischer Nierenerkrankungen ohne Diabetes nähren Erwartungen an zusätzliches Wachstum im Pharmageschäft.
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Name Aktuell Diff. Börse
UBS Group 29,56 CHF +0,78 % BX Swiss
Bayer 40,27 EUR +4,73 % TTMzero RT
Novo Nordisk 33,22 EUR -0,26 % Baader Bank
AstraZeneca 166,85 EUR +1,18 % Lang & Schwarz

Finerenon erweitert mögliche Einsatzgebiete

Bayer hat neue klinische Daten zu seinem Wirkstoff Finerenon veröffentlicht und damit einen wichtigen Schritt für die Pharmasparte signalisiert. In einer Phase drei Studie bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung ohne Diabetes zeigte der Wirkstoff deutliche Verbesserungen bei zentralen Krankheitsindikatoren. Besonders beim Albumin Kreatinin Verhältnis im Urin das als wichtiger Marker für das Fortschreiten von Nierenschäden gilt wurden signifikante Verbesserungen gemeldet.

Finerenon gehört zur Klasse der nicht steroidalen Mineralokortikoidrezeptor Antagonisten und soll entzündliche und fibrotische Prozesse in Nieren und Herz Kreislauf System bremsen. Das Medikament ist bereits in vielen Ländern zur Behandlung chronischer Nierenerkrankungen bei Patienten mit Typ zwei Diabetes zugelassen. Die neuen Daten könnten den Weg für eine Erweiterung der Anwendung auf Patienten ohne Diabetes ebnen und damit das potenzielle Marktvolumen deutlich erhöhen.

Chronische Nierenerkrankungen betreffen weltweit Millionen Menschen und gelten als wachsendes medizinisches Problem. Neue Therapieoptionen stehen daher im Fokus der pharmazeutischen Forschung. Für Bayer könnte Finerenon zu einem wichtigen Wachstumstreiber werden während andere Medikamente langfristig ihren Patentschutz verlieren.

Analysten sehen neue Impulse für die Aktie

Auch am Kapitalmarkt stoßen die Studiendaten auf positive Resonanz. Analysten der UBS haben ihr Kursziel für die Bayer Aktie angehoben und verweisen auf zusätzliche Umsatzchancen durch eine mögliche Ausweitung der Indikation. In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Pharmamarkt wird die Bedeutung erfolgreicher klinischer Programme immer größer.

International investieren auch andere große Pharmakonzerne stark in Therapien für Stoffwechsel und Nierenerkrankungen. Unternehmen wie AstraZeneca, Novo Nordisk treiben entsprechende Programme voran. Für Bayer könnte Finerenon damit strategisch eine zentrale Rolle spielen wenn es darum geht die Pharmasparte langfristig zu stärken und neue Wachstumsmärkte zu erschließen.

Ausblick

Sollten weitere Studien und mögliche Zulassungsschritte erfolgreich verlaufen könnte Finerenon zu einem wichtigen Umsatztreiber für Bayer werden und neue Dynamik in die Bewertung des Konzerns bringen. Die entscheidende Frage bleibt wie groß das Marktpotenzial dieser Therapie tatsächlich werden kann.

Bn-Redaktion/jh
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