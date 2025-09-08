Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel – CEO-Wechsel unter Druck der Märkte: Kursabsturz erschüttert Anlegervertrauen – Vorstandschef Doustdar soll Wende bringen

Kurs-Explosion:
+190 % in nur 3 Monaten – australische Defence-Aktie im Höhenflug
Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel – CEO-Wechsel unter Druck der Märkte

08.09.2025, 18:47 Uhr

Der Abwärtstrend bei Novo Nordisk beschleunigt sich. Nach einer drastischen Gewinnwarnung ringt das Management unter neuem CEO Maziar Mike Doustdar um Stabilität und Glaubwürdigkeit.
Novonesis (Novozymes) B 54,21 EUR -0,91 % Lang & Schwarz
Novo Nordisk 46,26 EUR -1,88 % L&S Exchange
Eli Lilly 628,60 EUR +1,31 % Baader Bank

Prognosesenkung löst dramatischen Kursrutsch aus

Seit Jahresbeginn hat die Aktie des dänischen Pharmakonzerns über 44 Prozent an Wert eingebüßt. Ende Juli sorgte eine überraschende Korrektur der Jahresprognose für einen massiven Vertrauensverlust. Die Erwartungen für das Umsatzwachstum im Jahr 2025 wurden von zuvor 13 bis 21 Prozent auf lediglich 8 bis 14 Prozent zurückgenommen. Als Reaktion darauf sank die Marktkapitalisierung um rund 70 Milliarden US Dollar. Der Kurs brach innerhalb eines Handelstages fast um ein Drittel ein. Ein nachfolgendes Downgrade durch Bank of America und ein deutlich reduziertes Kursziel beschleunigten die Abwärtsbewegung zusätzlich.

Führungswechsel soll Glaubwürdigkeit stärken

Am 7. August übernahm mit Maziar Mike Doustdar ein erfahrener Konzernmanager die Führung. Er steht für Kontinuität und gleichzeitig für einen klaren Sparkurs. Doustdar kündigte umfassende Maßnahmen zur Kostensenkung und zur Effizienzsteigerung an, mit besonderem Fokus auf dem US Markt, wo das Wachstum zuletzt hinter den Erwartungen zurückblieb. Zudem setzt das Unternehmen auf neue Impulse in der Forschung. Gemeinsam mit dem Biotechnologieunternehmen Novonesis wurde ein neues Forschungsprogramm ins Leben gerufen, das langfristig die Innovationskraft stärken soll.

Wettbewerb und Unsicherheit belasten Marktposition

Novo Nordisk steht unter zunehmendem Druck. Der Erfolg von Medikamenten wie Wegovy und Ozempic hat zwar die Umsätze steigen lassen, doch gleichzeitig wächst die Konkurrenz, insbesondere durch Eli Lilly. Hinzu kommt die Herausforderung, gefälschte Nachahmerprodukte vom Markt zu verdrängen. Trotz eines Umsatzanstiegs von 18 Prozent und eines Gewinnzuwachses von über 22 Prozent im zweiten Quartal konnte das Unternehmen die Anleger nicht beruhigen. Die Aktie bleibt tief im roten Bereich. Novo Nordisk hat inzwischen den Rang als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Europas eingebüßt.

Wende oder weitere Verluste?

Ob Doustdar die Trendwende gelingt, bleibt offen. Entscheidend wird sein, wie schnell das Unternehmen verlorene Marktanteile in den USA zurückgewinnt und regulatorisch gegen illegale Kopien seiner Produkte vorgeht. Der Ausgang dieses Prozesses dürfte maßgeblich darüber entscheiden, ob Novo Nordisk wieder zur alten Stärke zurückfindet oder auf längere Sicht an Dynamik verliert.

Bn-Redaktion/jh
