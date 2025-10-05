Anzeige
Novo Nordisk bleibt das Schwergewicht der Branche

05.10.2025, 13:45 Uhr

Novo Nordisk bleibt das Schwergewicht der Branche: Wegovy hebt weiter ab
© Bild von Novo Nordisk Media Library
Die Aktie von Novo Nordisk notiert aktuell bei 50,58 EUR und bleibt damit eines der wertstabilsten Schwergewichte im europäischen Gesundheitssektor. Der dänische Pharmariese profitiert weiterhin von der globalen Nachfrage nach seinen Abnehmmedikamenten Wegovy und Ozempic, während der Markt gespannt auf den Start der oralen Version von Wegovy blickt. Doch hinter der Erfolgsstory verbirgt sich zunehmend die Frage: Wie nachhaltig ist der Boom?
Wachstum auf Rekordniveau

Novo Nordisk hat sich in den letzten Jahren vom soliden Diabetes-Spezialisten zum globalen Pharmagiganten mit Tech-Charakter entwickelt. Der Umsatz des Konzerns stieg 2024 um knapp 32 % auf rund 233 Milliarden dänische Kronen (etwa 31 Mrd. EUR). Treibende Kraft war erneut das Adipositas-Segment: Die Verkäufe von Wegovy allein legten um 52 % zu.

2025 setzt sich der Trend fort. Analysten erwarten, dass der Jahresumsatz erstmals die Marke von 250 Mrd. DKK übersteigen könnte, während der operative Gewinn um rund 30 % wachsen dürfte. Novo Nordisk profitiert dabei nicht nur von der medizinischen Wirksamkeit seiner Produkte, sondern zunehmend auch von geschicktem Marketing und neuen Vertriebskanälen.

Wegovy-Pille: Digitale Markteinführung steht bevor

Einem Bericht von Reuters zufolge bereitet Novo Nordisk derzeit die Online-Einführung der oralen Version von Wegovy über Telemedizin-Plattformen vor – zunächst in den USA, später auch in Europa. Der Schritt soll Patienten den Zugang erleichtern und den Marktanteil weiter ausbauen.
Bloomberg berichtete, dass der Konzern dafür exklusive Kooperationen mit Telehealth-Anbietern wie Hims & Hers und Ro prüft.

Parallel dazu hat sich Costco in den USA die Vertriebsrechte gesichert, um Wegovy in Apothekenketten und über Mitgliedsprogramme günstiger anzubieten – ein strategischer Schritt, um auf Kritik an hohen Medikamentenpreisen zu reagieren.

Bewertung: Nicht billig, aber gerechtfertigt

Mit einer Marktkapitalisierung von derzeit über 560 Milliarden EUR ist Novo Nordisk das mit Abstand wertvollste europäische Unternehmen – noch vor Nestlé und LVMH.
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt aktuell bei etwa 35, was im historischen Vergleich hoch erscheint, aber durch starkes Gewinnwachstum und Margen von über 44 % teilweise gerechtfertigt ist.

Die Investmenthäuser zeigen sich gespalten:

Goldman Sachs hält an der Kaufempfehlung fest und sieht Kursziele von bis zu 60 EUR, insbesondere dank der Alzheimer-Forschung und Pipeline-Erweiterungen.

Jefferies hingegen warnt vor einer möglichen „Überhitzung“ des Sektors, da sich die Wachstumsraten mittelfristig normalisieren dürften.

Risiken und Herausforderungen

Trotz der Erfolge bleibt das Unternehmen nicht frei von Risiken. In Irland kündigte Novo jüngst den Abbau von rund 400 Stellen an, um Produktionsprozesse effizienter zu gestalten. Zudem steht das Unternehmen unter Beobachtung der US-Politik: Ein möglicher Tarifplan der Trump-Regierung für importierte Medikamente könnte Margen in den USA belasten – einem Markt, der mehr als 55 % des Umsatzes ausmacht.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum ist die Stimmung trotz kleiner Rücksetzer überwiegend optimistisch.
Ein Nutzer schreibt: „Novo bleibt die Cash-Maschine – selbst 50 Euro sind auf lange Sicht günstig.“
Andere mahnen zur Vorsicht: „Der Hype ist enorm, aber irgendwann kommt die Ernüchterung. Gewinne mitnehmen schadet nicht.“
Insgesamt überwiegt jedoch Zuversicht – viele Anleger sehen Novo Nordisk weiterhin als Langfristfavorit und Stabilitätsanker im europäischen Markt.

Bn-Redaktion/pl
