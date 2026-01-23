MARKTALARM:
EchoIQ rettet Leben – Anerkennung kommt JETZT
Novo Nordisk macht Druck

23.01.2026, 09:30 Uhr

Novo Nordisk macht Druck: Knallt es jetzt gewaltig? Die nächsten Kursziele
© bn Symbolbild
Novo Nordisk arbeitet mit Nachdruck an einem mächtigen Kaufsignal. Um dieses auszulösen, bedarf es jedoch eines Vorstoßes über einen wichtigen Widerstand. Ein erster Versuch, die Hürde zu überspringen, scheiterte zuletzt. Doch die Aktie ließ nicht ab und übt nun erneut Druck aus. Gelingt ihr der Ausbruch? Sollte es hierzu kommen, könnte es aus charttechnischer Sicht mächtig knallen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 54,56 EUR +2,97 % L&S Exchange

Novo Nordisk macht Druck - Knallt es jetzt gewaltig? Die nächsten Kursziele

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie von Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) überschrieben wir an dieser Stelle am 17. Januar mit „Novo Nordisk geht steil - Diese Gründe sprechen für eine kräftige Kursrallye“.

Novo Nordisk Aktienchart

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung stand bereits der markante Widerstandsbereich um 53,5 Euro im Fokus. Der damalige Versuch scheiterte jedoch. Im Anschluss zog sich Novo Nordisk auf den Unterstützungsbereich um 50 Euro zurück und hielt somit den Kontakt zur heißen Zone aufrecht.

Die Gewinnmitnahmen waren maßgeblich auf die leichte Schwäche am Gesamtmarkt zurückzuführen. Das zwischenzeitlich erhöhte Risiko von „Grönland-Strafzöllen“ hielt die Börsen bekanntlich zu Wochenbeginn in Atem. Mit dem Auftritt Trumps am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos beruhigte sich die Lage. Die Aktienmärkte legten wieder zu und auch Novo Nordisk drehte wieder nach oben ab. Das Unternehmen selbst glänzte in den letzten Wochen durch einen positiven Newsflow (Stichwort Wegovy-Tablette). 

Kommen wir auf die charttechnischen Aspekte zurück. Im Fokus steht der markante Widerstandsbereich von 53,5 Euro. Dort liegt das Zwischenhoch aus dem September 2025. Ein erfolgreicher Ausbruch wäre vor dem Hintergrund einer erfolgreichen Bodenbildung eminent wichtig. Gleichzeitig würde sich ein frisches Kaufsignal installieren, das die Aktie weit tragen könnte – im besten Fall könnte es bis auf 62,4 Euro gehen. Dort liegt das Zwischenhoch aus dem Juli des letzten Jahres. Etwaige Rücksetzer sollten möglichst eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Die zentrale Unterstützung ist in den Kursbereich von 40 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten ihr Votum „buy“ für Novo Nordisk. Das Kursziel hoben sie kräftig von 352 Dänische Kronen auf 436 Dänische Kronen (entspricht aktuell 58,38 Euro) an. Es gibt aber auch zurückhaltende Bewertungen. So stufen die Analysten von Jefferies Novo Nordisk unverändert mit „underperform“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 270 Dänische Kronen (entspricht aktuell 36,15 Euro)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
