17.01.2026, 09:36 Uhr

Novo Nordisk geht steil: Diese Gründe sprechen für eine kräftige Kursrallye
Das Börsenjahr 2026 lässt sich für die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk gut an. Nach dem „Seuchenjahr 2025“ herrscht Aufbruchsstimmung. Anleger und Investoren kehren zurück. Das fundamentale Bild hellt auf. Und auch aus charttechnischer Sicht scheint das Gröbste überstanden zu sein. Die Korrektur der letzten Monate steht unmittelbar vor ihrem Ende. Eine kräftige Kursrallye zeichnet sich ab.
Novo Nordisk geht steil - Diese Gründe sprechen für eine kräftige Kursrallye

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie von Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) überschrieben wir an dieser Stelle am 07. Januar mit „Novo Nordisk mit Raketenstart ins neue Jahr - Ist es die Trendwende oder nur ein laues Lüftchen?“.

Zum damaligen Zeitpunkt kurbelte die Nachricht, dass Novo Nordisk nach der Zulassung durch die Food and Drug Administration (FDA) im Dezember 2025 die „Wegovy-Tablette“ bereits Anfang Januar auf den US-Markt brachte, den Aktienkurs an. Der positive Newsflow hält an. In Großbritannien gab es die Zulassung für eine höhere Dosierung von Wegovy. Neben fundamentalen Aspekten hellt das Chartbild zuletzt auf. Eine untere Trendwende nimmt Form an. Der Ausbruch über die 50 Euro ist ein wichtiger Teilerfolg und möglicherweise wegweisend.

Untere Trendwende nimmt Form an

Aus charttechnischer Sicht bedarf der Bruch des Abwärtstrends (rot dargestellt) noch einer Bestätigung. Die zeichnet sich nunmehr ab. Nachdem sich die Aktie des Pharmakonzerns von den 40 Euro lösen konnte, richtete sich der Fokus auf die wichtige Widerstandsmarke von 50 Euro. Dieser Kursbereich konnte nun im gestrigen Wochenfinale überwunden werden. Um dem Thema „untere Trendwende“ noch mehr Relevanz zu verleihen, müsste die Aktie den nächsten relevanten Widerstandsbereich um 53,5 Euro überwinden. Dort liegt das Zwischenhoch aus dem September des vergangenen Jahres.

Zusammengefasst

Mit einem starken Newsflow als Kurstreiber für die Aktie forciert Novo Nordisk die untere Trendwende. Die Fortschritte sind beachtlich. Ein entscheidendes Puzzleteil fehlt allerdings noch – die Aktie muss nachhaltig über die 53,5 Euro laufen. Sollte das Unterfangen gelingen, könnten sich weitere Kursgewinne in Richtung 60 Euro anschließen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Ein Bruch der 40 Euro würde eine Neubewertung notwendig machen.  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten ihr Votum „buy“ für Novo Nordisk. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 475 Dänische Kronen (entspricht aktuell 63,57 Euro).

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
