Novo Nordisk nach dem Abverkauf: Die Hoffnung auf die Trendwende lebt
© Bild von Christian Trick auf Pixabay
Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk erlebt bislang ein gebrauchtes Börsenjahr.
Dass das Jahr 2025 mit einer negativen Performance zu Buche schlagen wird, ist recht wahrscheinlich. Durch Gewinnmitnahmen bereits angezählt startete die Aktie im Januar im Kursbereich von 85 Euro. Aktuell steht der Kursbereich um 40 Euro im Fokus. Um die Performance 2025 noch zu retten und positiv zu gestalten, bedarf es schon einer knackigen Kursverdopplung in den nächsten Wochen. Obgleich ein derartiger Husarenritt Novo Nordisk in der aktuellen Phase wohl nicht zuzutrauen ist, könnte die Aktie dennoch die verbleibenden Handelstage des Jahres nutzen, um den Grundstein für ein erfolgreiches Jahr 2026 zu legen. 

In den letzten Monaten prasselten reihenweise schlechte Nachrichten auf die Aktie (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) und die Aktionäre ein. Die Liste ist lang. Und nicht nur einmal wurden die Prognosen für 2025 durch das Unternehmen nach unten korrigiert. Aber das war nur ein Aspekt. 

Novo Nordik Aktienchart bei Börsennews in der Analyse

Anleger und Investoren quittierten den anhaltend negativen Newsflow so, wie man es erwarten kann – sie zogen sich aus der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk zurück. Ob die Aktie auf dem aktuellen Niveau von knapp 40 Euro ein Schnäppchen ist, liegt im Auge des Betrachters. Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie nach der schier endlosen Korrektur jedoch reif für eine technisch bedingte Gegenbewegung. Ob die überverkaufte Lage tatsächlich eine Erholung initiieren kann, bleibt abzuwarten. Doch es gibt durchaus Signale, die Hoffnung machen. 

Der Kursbereich 40 Euro / 38,5 Euro hat zentrale Bedeutung als Unterstützung. Die Zone schien zunächst trotz eines immensen Druck auch zu halten, doch zu Wochenbeginn passierte es dann doch – Novo Nordisk krachte unter die 38,5 Euro und kam erst im Bereich von 35,8 Euro zum Stehen. Dieses Kursniveau animierte jedoch zu Käufen. Die Aktie drehte nach oben ab und kämpfte sich über die 40 Euro zurück. Flankiert wurde diese Entwicklung von starken Studienergebnissen des Wirkstoffs Amycretin. 

Gelingt nun die Trendwende?

Den kleinen Abverkauf auf 35,8 Euro könnte man als Marktbereinigung interpretieren. Ob er die Basis für eine Trendwende ist, bleibt abzuwarten. Um dieses Szenario voranzutreiben, muss sich Novo Nordisk in einem ersten Schritt oberhalb von 40 Euro festsetzen. Erst ein Vorstoß über die 50 Euro würde jedoch nachhaltige Entlastung bringen. Obacht ist jedoch geboten, sollte Novo Nordisk auf neue 52-Wochen-Tiefs (35,8 Euro) zurückfallen. In diesem Fall würde eine Neubewertung notwendig werden. 

Bn-Redaktion/mt
