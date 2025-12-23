VIVI sprengt den Markt:
Nvidia auf der Startrampe

23.12.2025, 09:42 Uhr

Nvidia auf der Startrampe: Hebt die Aktie nach einem soliden 2025 im Jahr 2026 ab?
© Gensler | Jason O’Rear Photography / Aerial View of NVIDIA Voyager and Endeavor
Wohl kaum ein Unternehmen bzw. eine Aktie ist derart mit dem KI-Boom und all seinen Facetten verbunden wie Nvidia. Und an wohl kaum einer anderen Aktie scheiden sich derart die Geister. Für die einen ist sie hoffnungslos überbewertet, andere sehen sie auf „Schnäppchenniveau“.
Wie immer dürfte die Wahrheit in der Mitte liegen. Für Nvidia geht ein solides Börsenjahr zu Ende, sofern auf den letzten Metern nichts Dramatisches mehr passiert. Die Performance für 2025 kann sich sehen lassen, obgleich es in anderen Jahren ganz anders knallte. Gestartet im Bereich von 140 US-Dollar notiert die Aktie aktuell im Kursbereich von 180 US-Dollar. 

Im November legte der Technologie-Überflieger die Zahlen für das 3. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 26. Oktober 2025) des Geschäftsjahres 2026 vor und überzeugte auch mit dem Ausblick auf das laufende Quartal. Unter fundamentalen Aspekten gibt es wenig „zu meckern“. Dennoch steckt Nvidia seit Ende Oktober in einer knackigen Korrektur. Vom Hoch im Bereich von 212 US-Dollar hat sich die Aktie bereits deutlich entfernen müssen. Die Korrektur verläuft aber durchaus vielversprechend und könnte so den Grundstein für eine baldige Kursrallye legen. 

Nvidia – Hebt die Aktie nach einem soliden 2025 im Jahr 2026 ab?

Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Nvidia (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD). Der untere Chart zeigt deutlich, dass die Aktie kurz vor einer Weichenstellung stehen dürfte. 

Nvidia in der Börsennews Aktienanalyse

Die Kursentwicklung der letzten Wochen lässt sich in das Korsett einer bullischen Keil-Formation (orange dargestellt) pressen. Diese Formationen werden nicht selten über die obere Begrenzung aufgelöst. So könnte es auch im Falle von Nvidia passieren. Sollte es hierzu kommen, wäre es eminent wichtig, wenn der Ausbruch sofort Fahrt aufnehmen würde. Im Bereich von 190 US-Dollar befindet sich der erste relevante Widerstand. Sollte es darüber gehen, wäre der erste Meilenstein erreicht. Über kurz oder lang muss es jedoch über die 212 US-Dollar gehen. Unter die 165 US-Dollar darf es hingegen nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research stufen die Nvidia-Aktie unverändert mit „outperform“ ein. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 275 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
Bn-Redaktion/mt
