Nvidia im Visier

15.09.2025, 15:41 Uhr

Symbolbild Nvidia
© Bild von Jacek Abramowicz auf Pixabay
Chinas Regierung erhöht den Druck auf Washington in den laufenden Handelsgesprächen. Mit einer überraschenden Ankündigung, dass der US-Chiphersteller Nvidia in einem Vorabverfahren gegen Anti-Monopol-Gesetze verstoßen habe, sorgt China für Aufsehen. Der Fall bezieht sich auf die Übernahme des Netzwerkausrüsters Mellanox aus dem Jahr 2020. Die Nachricht ließ die Nvidia-Aktie im vorbörslichen Handel fallen und überschattet die sensiblen Verhandlungen in Madrid.
Ein Verstoß mit Folgen?
Die chinesische Marktregulierungsbehörde (SAMR) hat nach Abschluss einer vorläufigen Untersuchung festgestellt, dass Nvidia gegen die Kartellvorschriften verstoßen hat. Die Behörde genehmigte den Milliarden-Deal vor vier Jahren unter der Bedingung, dass Nvidia chinesische Unternehmen nicht diskriminieren würde. Nun soll der Konzern diese Auflagen verletzt haben. Welche Konsequenzen drohen, ist noch unklar, da die Behörde eine weitere Untersuchung angekündigt hat.

Spannung in den Handelsgesprächen
Die Entscheidung aus Peking kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. US-amerikanische und chinesische Beamte treffen sich derzeit in Madrid zu Handelsgesprächen, bei denen es um wichtige Themen wie Zölle, TikTok und die Halbleiterbranche geht. Beobachter werten die Vorgehensweise als ein Mittel Chinas, um in den Verhandlungen eine bessere Ausgangsposition zu schaffen. Die Regierung hatte bereits eine Anti-Dumping-Untersuchung gegen US-Chiphersteller eingeleitet, was die Handelsbeziehungen weiter belastet.

KI-Spannungen im Kern der Rivalität
Nvidia steht im Zentrum der geopolitischen Rivalität zwischen den USA und China, da das Unternehmen den Markt für die für KI unerlässlichen Chips dominiert. Zuvor hatte die Trump-Administration den Verkauf der fortschrittlichsten Chips an chinesische Firmen aus Gründen der nationalen Sicherheit untersagt. Nvidia hatte daraufhin Chips speziell für den chinesischen Markt entwickelt, um die Vorschriften zu erfüllen. Die jetzige Anschuldigung zeigt, wie komplex und angespannt das Verhältnis der beiden größten Volkswirtschaften bleibt.

Stimmung in der Community
Die Neuigkeiten aus China haben in der Börsennews-Community eine lebhafte Debatte ausgelöst, wobei das Timing der Ankündigung als besonders brisant angesehen wird. Nutzer sehen die Ermittlungen als klaren Versuch, im laufenden Handelsstreit zwischen den USA und China Druck auszuüben. Gleichzeitig beruhigen einige Nutzer und weisen darauf hin, dass die Reaktion des Marktes nur gering ausfiel und ein massiver Kurseinbruch unwahrscheinlich sei.

 

 

 

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0)
