29.09.2025, 17:14 Uhr

Der chinesische Tech-Riese Huawei bereitet sich darauf vor, die Produktion seiner fortschrittlichsten KI-Chips im kommenden Jahr drastisch zu erhöhen. Das Ziel ist klar: Angesichts der geopolitischen Probleme von Nvidia will Huawei dessen Dominanz im weltweit größten Halbleitermarkt brechen. Die ehrgeizigen Pläne signalisieren einen technischen Durchbruch und eine wichtige Phase in Chinas Bestrebungen zur technologischen Unabhängigkeit.
Verdopplung der Chip-Produktion
Huawei plant, die Produktion seiner aktuellen 910C Ascend Chips im nächsten Jahr zu verdoppeln. Insgesamt will das in Shenzhen ansässige Unternehmen die Fertigung seiner gesamten Ascend-Produktlinie in den kommenden zwei Jahren massiv steigern. Diese Produktionsziele deuten darauf hin, dass Huawei und sein Hauptpartner SMIC Wege gefunden haben, die Engpässe zu überwinden, die durch die US-Sanktionen entstanden sind.

Der strategische Hintergrund
Chinas größte Technologieunternehmen benötigen Millionen von KI-Chips, um ihre Dienste zu entwickeln und zu betreiben. Da die US-Regierung den Verkauf von Nvidias fortschrittlichsten Prozessoren weitgehend blockiert hat, wird Huawei als Chinas beste Hoffnung angesehen, um die Abhängigkeit von ausländischen Chips zu verringern. Huawei will die Gunst der Stunde nutzen, während Nvidia auf dem chinesischen Markt mit Einschränkungen kämpft.

Technischer Rückstand, aber großer Plan
Obwohl Huaweis aktuelle KI-Chips in der Leistung pro Einzelchip noch hinter denen von Nvidia zurückliegen, verfolgt das Unternehmen eine aggressive Roadmap. Huawei plant, eine neue, radikal verbesserte Chip-Generation einzuführen. Parallel dazu arbeitet der Konzern an Lösungen, um Tausende seiner Chips miteinander zu verbinden, um die fehlende Leistung einzelner Komponenten durch schiere Rechenpower auszugleichen.

Ausblick und Herausforderungen
Huawei zielt darauf ab, künftig Chips zu liefern, die nicht nur für den Betrieb von KI-Anwendungen, sondern auch für das Training komplexer Algorithmen für Großkunden geeignet sind. Dies ist ein entscheidender Schritt. Allerdings müssen Huawei und seine Partner noch technische Herausforderungen in der Fertigung überwinden, bevor die neuen, leistungsstärkeren Chips in großem Umfang kommerzialisiert werden können.

