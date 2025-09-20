Anzeige
Nvidia lässt aufhorchen

20.09.2025, 09:09 Uhr

Nvidia lässt aufhorchen: Wie ist der Deal mit Intel zu bewerten?
© Bild: istockphoto.com/hapabapa
Als bekannt wurde, dass Nvidia seinem (ehemals) großen Mitwettbewerber Intel finanziell unter die Arme greifen würde, dürfte der eine oder andere mehr als erstaunt gewesen sein. Doch das wird der Fall sein, sofern das Vorhaben alle behördlichen Genehmigungen erteilt bekommt.
NVIDIA 150,21 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Nvidia wird für 5 Mrd. US-Dollar Intel-Aktien erwerben. Darüber hinaus haben die Konzerne eine weitreichende technologische Zusammenarbeit vereinbart. Wenn es nach der Börse geht, dann liegen die Vorteile der Vereinbarung ganz klar auf Seiten Intels. Der Kurs der Aktie des ehemaligen Flaggschiffs des Sektors schoss in die Höhe. Die Nvidia-Aktie nahm die Entwicklungen hingegen recht unaufgeregt zur Kenntnis.

Nvidia – Steht die Konsolidierung vor dem Ende?

Die Ende August vorgelegten Zahlen für das 2. Quartal 2025 fielen exzellent aus. Wir berichteten im Kommentar vom 28. August über das Zahlenwerk. Obgleich die Zahlen bärenstark ausfielen, blieb der Markt in seiner Reaktion zurückhaltend. Die Nvidia-Aktie (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD) scheiterte mit dem Versuch, den markanten Widerstandsbereich um 184 US-Dollar aufzubrechen und setzte stattdessen die Konsolidierung fort.

Über die letzten Tage und Wochen hat sich eine spannende charttechnische Konstellation eingestellt. Nachdem der Widerstand um 184 US-Dollar seine Hartnäckigkeit unter Beweis stellte, kippte der Aktienkurs leicht nach unten ab. Die Kursentwicklung der letzten Zeit lässt sich in das Korsett einer bullischen Flaggenformation (orange dargestellt) pressen.

Chartanalyse

Bullische Flaggen treten recht häufig als Konsolidierungsformationen innerhalb intakter Aufwärtstrends auf. Nicht selten werden bullische Flaggen dann durch einen Ausbruch über die obere Begrenzung aufgelöst, sodass der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden kann. Ob dieses auch in diesem Fall so eintreten wird, bleibt natürlich noch abzuwarten.   

Um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer idealerweise auf 164 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es signifikant darunter gehen, ist Obacht geboten. Mit Blick auf die Oberseite ist der Sachverhalt klar: Nvidia muss über den markanten Widerstandsbereich 180 US-Dollar / 184 US-Dollar ausbrechen, um so die Tür in Richtung 200 US-Dollar aufzustoßen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten kürzlich ihr Votum „overweight“ für die Nvidia-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 215 US-Dollar. Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten indes ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 205 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0)
