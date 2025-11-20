Verpasst? Jetzt lesen!:
Uran-Knaller von gestern – Azincourt startet 2026er-Bohroffensive
Nvidia lässt die Märkte nicht hängen

20.11.2025, 10:58 Uhr

Nvidia lässt die Märkte nicht hängen: Exzellente Zahlen bringen Kaufstimmung zurück
© 2025 NVIDIA Corporation / NVIDIA's Santa Clara office
Das wäre geschafft. Mit großer Anspannung wurde der Zahlenveröffentlichung von Nvidia entgegengesehen. Würde der Tech-Gigant den hohen Erwartungen gerecht werden können? Das Wohl und Wehe der Aktienmärkte stand auf dem Spiel. Gestern nach US-Handelsschluss legte Nvidia die Finanzergebnisse vor. Diese fielen exzellent aus und auch der Ausblick auf das 4. Quartal des Fiskaljahres 2026 überzeugte. Nachbörslich ging es für die Aktie kräftig nach oben. Nun muss es darum gehen, die Gewinne zu verteidigen.
Nvidia – Exzellente Zahlen bringen Kaufstimmung zurück

Nvidia veröffentlichte die Zahlen für das 3. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 26. Oktober 2025) des Geschäftsjahres 2026. Nvidia gab den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum mit spektakulären 57,006 Mrd. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein kräftiges Plus in Höhe von 62 Prozent. Für das Vorjahresquartal vermeldete Nvidia einen Umsatz in Höhe von 35,082 Mrd. US-Dollar. Der Markt schaute besonders genau auf den Geschäftsbereich Rechenzentren. Der Umsatz dieses Segments legte im Jahresvergleich um 66 Prozent zu. 

Der Konzerngewinn (GAAP) wurde für das 3. Quartal des Fiskaljahres 2026 mit 31,910 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 1,30 US-Dollar) angegeben. Der Gewinn explodierte damit förmlich. Im Vergleich zum Vorjahresquartal belief sich das Plus auf 65 Prozent. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) vermeldete Nvidia einen Gewinn in Höhe von 31,767 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,30 US-Dollar). Das ist ein Plus von 59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Nvidia Aktienchart

Herausragende Prognose für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 
Für das laufende 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 stellt Nvidia einen Umsatz in Höhe von 65 Mrd. US-Dollar +/- 2 Prozent in Aussicht.

Chartcheck Nvidia

In den letzten Tagen konsolidierte die Nvidia-Aktie (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD). Das gültige 52-Wochen-Hoch im Bereich von 212 US-Dollar geriet dabei außer Sichtweite. Stattdessen geriet der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 184 US-Dollar / 180 US-Dollar unmittelbar vor den Zahlen unter Druck. Ein Rücksetzer unter die 180 US-Dollar würde eine starkes Verkaufssignal auslösen und die Aktie weiter unter Druck bringen. Insofern kommt die Reaktion auf die Zahlen gerade zur richtigen Zeit. Um auf der Oberseite für Klarheit zu sorgen, muss die Aktie über den Widerstandsbereich von 212 US-Dollar ausbrechen.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
