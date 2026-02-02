Anzeige
Nvidia rudert zurück

Doch kein Geld für OpenAI? 02.02.2026, 16:18 Uhr

Das angekündigte Milliardeninvestment von Nvidia in OpenAI sorgt erneut für Bewegung an den Kapitalmärkten. Konzernchef Jensen Huang relativiert nun öffentlich die Erwartungen an den viel beachteten Deal. Seine Aussagen werfen ein neues Licht auf Umfang, Timing und strategische Bedeutung der Zusammenarbeit.
Huang bremst Erwartungen an OpenAI-Deal

Die viel diskutierte Aussicht auf ein Investment von bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI war aus Sicht von Nvidia nie fest zugesagt. Konzernchef Jensen Huang stellte klar: „It was never a commitment.“ Zwar sei Nvidia eingeladen worden, sich mit bis zu dieser Summe zu beteiligen, doch Entscheidungen würden „one step at a time“ getroffen. Huang betonte zugleich, man fühle sich geehrt durch die Anfrage und sehe OpenAI weiterhin als außergewöhnlich relevantes Unternehmen. Die potenzielle Beteiligung bezeichnete er dennoch als „huge“ und möglicherweise als „the largest investment we’ve ever made“, schränkte aber ein, dass der Beitrag zur aktuellen Finanzierungsrunde nicht in die Nähe von 100 Milliarden Dollar kommen werde.

Nur ein Missverständnis?

Bereits im September war eine Absichtserklärung unterzeichnet worden, die Investitionen in neue Rechenzentren und KI-Infrastruktur vorsah. Geplant war eine Kapazität von mindestens 10 Gigawatt – vergleichbar mit dem Spitzenstrombedarf von New York City – ausgestattet mit Nvidias Hochleistungschips zum Training und Betrieb von KI-Modellen. Intern sorgte das Vorhaben jedoch für Diskussionen. Berichte, wonach der Plan ins Stocken geraten sei, führte Huang auf Missverständnisse zurück und kommentierte entsprechende Darstellungen mit den Worten: „That’s nonsense.“

Wachsende Skepsis im KI-Ökosystem

Ungeachtet der Debatte bekräftigte Huang seine grundsätzliche Unterstützung: „We will invest a great deal of money. I believe in OpenAI. The work that they do is incredible. They’re one of the most consequential companies of our time.“ Wie hoch der Betrag am Ende ausfällt, ließ er offen und verwies darauf, dass OpenAI-CEO Sam Altman den Umfang der Runde festlegen werde. Sicher sei lediglich, dass Nvidia sich beteiligen werde, da es sich um „such a good investment“ handle. Auch der Zeitplan für den Aufbau der ersten Gigawatt-Stufe liege allein bei OpenAI: „It’s their infrastructure.“

Die Sorge wächst

Gleichzeitig wächst unter Investoren die Sorge über die zunehmende Verflechtung im KI-Markt. Nvidia zählt OpenAI zu den wichtigsten Abnehmern seiner Chips und investiert parallel in weitere Kunden. So kündigte der Konzern zuletzt ein zusätzliches Investment von 2 Milliarden Dollar in CoreWeave Inc. an. Kritiker hinterfragen, ob solche Konstruktionen die Nachfrage künstlich stützen. Parallel dazu strebt OpenAI in der laufenden Finanzierungsrunde eine Bewertung von etwa 750 bis 830 Milliarden Dollar an. Gespräche mit potenziellen Geldgebern wie Amazon, SoftBank Group Corp. und weiteren Investoren laufen, während auch Mittel aus dem Nahen Osten sondiert werden. Nvidia positioniert sich dabei als strategischer Partner – mit klarer Betonung auf Flexibilität statt fixer Zusagen.

Bn-Redaktion/ts
