Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell
26.02.2026, 10:15 Uhr

Nvidia spektakulär: Exzellente Zahlen lassen Börse aufatmen. Die nächsten Kursziele
© 2026 NVIDIA Corporation / NVIDIA Santa Clara Headquarters
Die Erwartungshaltung war gewaltig. Das Wohl und Wehe der Technologiebranche schien von den Nvidia-Zahlen abzuhängen. Eine Enttäuschung hätte wohl zu Verwerfungen geführt. Entsprechend erleichtert zeigten sich die Marktakteure, als Nvidia am gestrigen Mittwoch (25. Februar) die Zahlen für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlichte.
Nvidia – Exzellente Zahlen lassen Börse aufatmen 

Nvidia veröffentlichte die Zahlen für das 4. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 25. Januar 2026) des Geschäftsjahres 2026. Nvidia gab den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum mit 68,127 Mrd. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein kräftiges Plus in Höhe von 73 Prozent. Im Vorjahresquartal belief sich  der Umsatz noch auf „nur“ 39,331 Mrd. US-Dollar. Als Wachstumsmotor erwies sich einmal mehr der Geschäftsbereich Rechenzentren. Das Segment verzeichnete im 4. Quartal einen Umsatz in Höhe von 62,3 Mrd. US-Dollar; ein Plus von 75 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal.

Der Konzerngewinn (GAAP) belief sich im 4. Quartal des Fiskaljahres 2026 auf 42,960 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 1,76 US-Dollar). Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist das ein Plus in Höhe von beeindruckenden 94 Prozent bzw. 98 Prozent im EPS. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) vermeldete Nvidia einen Gewinn in Höhe von 39,552 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,62 US-Dollar); ein Plus von 79 Prozent bzw. 82 Prozent im EPS gegenüber dem Vorjahresquartal.

Nvidia Aktienchart

Starke Prognose für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 

Die starken Quartalszahlen wurden von einer nicht minder starken Prognose unterstützt. Für das laufende 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 stellt Nvidia einen Umsatz in Höhe von 78 Mrd. US-Dollar +/- 2 Prozent in Aussicht.

Chartcheck Nvidia

Die Nvidia-Aktie (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD) konsolidiert seit Monaten innerhalb einer breit angelegten Handelsspanne zwischen 200 US-Dollar auf der Oberseite und 170 US-Dollar auf der Unterseite. Damit ist die Aufgabenstellung aus charttechnischer Sicht klar definiert – Nvidia muss über die 200 US-Dollar und darf nicht unter die 170 US-Dollar. Sollte der Ausbruch über die 200 US-Dollar gelingen, würde mit dem markanten Oktober-Hoch bei 212 US-Dollar eine weitere Hürde warten. Ein deutlicher Rücksetzer unter die 170 US-Dollar würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten nach Veröffentlichung der Nvidia-Zahlen ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 250 US-Dollar. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
