PetroChina plant Milliarden-Übernahme 26.08.2025, 17:02 Uhr

Symbolbild Öl- und Gasindustrie
© Bild von Michael Pointner von Pixabay
PetroChina Co. hat eine massive Akquisition vorgeschlagen, um die Erdgasinfrastruktur des Landes zu stärken. Das Unternehmen plant, drei Erdgasspeicher-Konzerne für umgerechnet rund 5,6 Milliarden US-Dollar von seinem staatlich kontrollierten Mutterkonzern zu erwerben. Dieser Schritt ist Teil einer breiteren nationalen Strategie, die Energiesicherheit zu erhöhen und die Abhängigkeit von Kohle zu verringern.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
PetroChina (H) 0,8215 EUR -0,36 % Lang & Schwarz

Strategische Expansion
Der Verwaltungsrat von Chinas größtem Öl- und Gasproduzenten hat dem Kauf der drei Unternehmen zugestimmt. Die geplante Übernahme wird die Erdgasspeicherkapazität von PetroChina signifikant erhöhen. Nach Angaben des Konzerns soll dies die Effizienz der gesamten Gas-Wertschöpfungskette verbessern.

Chinas Energiewende im Fokus
Die Akquisition erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem China seinen Erdgasverbrauch drastisch steigert, um die Energieversorgung zu sichern und die Luftqualität zu verbessern. Expertenprognosen zufolge wird die Nachfrage nach Erdgas in China bis 2050 um über 40 Prozent steigen. Der Deal positioniert PetroChina strategisch, um von diesem langfristigen Wachstum zu profitieren.

Trotz Gewinnrückgang auf Expansionskurs
Der geplante Kauf findet statt, obwohl die Gewinne von PetroChina zuletzt von einem Rekordhoch zurückgegangen sind. Dies ist eine Folge gesunkener Rohölpreise und einer stagnierenden Binnennachfrage nach Öl. Die Milliarden-Übernahme signalisiert den Fokus des Unternehmens auf den Erdgasmarkt als zukünftigen Wachstumstreiber.

Vorteile für den Konzern
Das Unternehmen teilte in einer Börsenmitteilung mit, dass der Zukauf die operative Effizienz verbessern und die Gesamtvorteile der Erdgas-Industriekette maximieren wird. PetroChina zielt darauf ab, seine Position im Energiesektor weiter zu festigen und Chinas Energiewende aktiv mitzugestalten.

Bn-Redaktion/js

