OpenAI & Nvidia

KI-Giganten kündigen Milliarden-Investitionen an 12.09.2025, 13:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild KI
© Bild von Tung Nguyen auf Pixabay
Die Chefs der beiden größten KI-Konzerne, OpenAI und Nvidia, planen, eine Milliarden-Investition in Rechenzentren in Großbritannien anzukündigen. Das Projekt ist Teil einer gemeinsamen Anstrengung mit einem britischen Rechenzentrums-Unternehmen und fällt mit einem Besuch von US-Präsident Donald Trump zusammen. Es ist ein deutliches Zeichen für die strategische Expansion der US-Tech-Giganten nach Europa.
Gemeinsame KI-Mission
Sam Altman von OpenAI und Jensen Huang von Nvidia sind Teil einer Delegation von US-Führungskräften, die das Vereinigte Königreich besuchen. Die beiden Unternehmen arbeiten für das Projekt mit dem in London ansässigen Unternehmen Nscale Global Holdings zusammen. OpenAI will im Rahmen des Plans Milliarden investieren, um seine KI-Infrastruktur im Ausland zu stärken.

Strategische Expansion nach Europa
Der Deal ist auch eine Reaktion auf die Rufe politischer und wirtschaftlicher Führer in Europa. Diese haben mehr Investitionen in generative KI gefordert, um einen Rückstand gegenüber den USA und China zu vermeiden. Der britische Premierminister hatte bereits eine Strategie angekündigt, um die KI-Entwicklung im Land zu beschleunigen. OpenAI hat sich bereits im Mai eine Expansion nach Europa vorgenommen.

Nvidia als Hardware-Lieferant
Nvidia spielt eine entscheidende Rolle, da seine Superchips für die neue KI-Infrastruktur unerlässlich sind. Die geplante Anlage in Großbritannien könnte bis zu 45.000 dieser Chips aufnehmen. Für Nvidia ist das Projekt eine weitere Sicherung seiner dominanten Position im Markt für KI-Hardware.

Blick auf die globale Strategie
Die Investitionen in Europa werden von OpenAIs Bemühungen anderswo in den Schatten gestellt, insbesondere durch ein massives Projekt in den Vereinigten Arabischen Emiraten und das sogenannte "Stargate"-Projekt in den USA. Dennoch stellt die geplante Partnerschaft einen wichtigen Schritt dar, um OpenAIs kommerzielle Präsenz in Europa trotz strengerer Vorschriften auszubauen.

Bn-Redaktion/js
