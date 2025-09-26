HeraMED beschleunigt KI-Fahrplan:
Pharma im Visier

Trump belastet Novo Nordisk 26.09.2025, 17:25 Uhr

Pharma im Visier: Trump belastet Novo Nordisk
© Symbolbild von University of Michigan School for Environment and Sustainability auf Flickr
Die Aktie von Novo Nordisk notiert derzeit bei 46 EUR und bleibt im Fokus internationaler Investoren. Nach Jahren des Wachstums mit erfolgreichen Produkten wie Wegovy und Ozempic sieht sich der dänische Pharmariese nun gleich mehreren Herausforderungen gegenüber: geopolitische Unsicherheiten, drohende US-Tarife und ein verschärfter Wettbewerb mit Eli Lilly.
Kurslage und Marktumfeld

Mit 46 EUR bewegt sich die Novo-Nordisk-Aktie auf einem Niveau, das Stabilität signalisiert, zugleich aber auch den Druck widerspiegelt, der von der Politik und der Konkurrenz ausgeht. Der Börsenwert des Unternehmens liegt bei über 400 Milliarden EUR, womit Novo weiterhin zu den wertvollsten Pharmaunternehmen der Welt gehört. Trotz jüngster Kursrückgänge hat sich die Aktie im laufenden Jahr noch um rund 12 % verteuert.

Politischer Druck aus den USA

Für Verunsicherung sorgte jüngst die Ankündigung der Trump-Regierung, neue Zölle auf europäische Pharmaimporte prüfen zu wollen. Novo Nordisk wäre als größter Anbieter von GLP-1-Medikamenten direkt betroffen. Der CEO des Unternehmens äußerte Zweifel, ob ein solches Vorgehen überhaupt mit den bestehenden EU-US-Handelsabkommen vereinbar sei. Analysten warnen, dass ein Zoll von nur 10 % die Margen von Novo Nordisk um bis zu 5 % schmälern könnte.

Konkurrenzdruck durch Eli Lilly

Parallel dazu spitzt sich der Wettbewerb mit Eli Lilly zu. Beide Unternehmen dominieren den Markt für Adipositas- und Diabetesmedikamente, einem Segment mit einem geschätzten Volumen von 100 Milliarden USD bis 2030. Während Novo mit Wegovy Marktführer bleibt, konnte Eli Lilly mit Zepbound zuletzt signifikante Marktanteile in den USA gewinnen. Investoren sehen die Gefahr, dass die Preissetzungsmacht sinkt, da beide Konzerne zunehmend um Rabattverträge und Kostenträger konkurrieren.

Fundamentale Stärke

Trotz dieser Herausforderungen präsentiert sich die Bilanz solide: Im zweiten Quartal 2025 meldete Novo Nordisk einen Umsatzanstieg von 27 % auf 9,4 Milliarden EUR. Das operative Ergebnis legte um 32 % auf 4,1 Milliarden EUR zu, was einer außergewöhnlich hohen Marge von 44 % entspricht. Wachstumstreiber waren insbesondere die GLP-1-Therapien, die inzwischen über 55 % des Gesamtumsatzes ausmachen.

Langfristige Perspektiven

Langfristig setzen Analysten auf die Innovationskraft von Novo Nordisk. Neue Studien deuten darauf hin, dass Wegovy auch positive Effekte bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Fettlebererkrankungen zeigt. Sollte die Zulassung für diese Indikationen erfolgen, könnte das Umsatzpotenzial um weitere 20 Milliarden USD jährlich steigen.

Community-Stimmung

Im Forum von Börsennews ist die Stimmung gemischt. Einige Anleger verweisen auf die starke Marktstellung: „Novo ist ein Dauerläufer – auch 46 € sind noch günstig“, schreibt ein User. Andere zeigen sich skeptisch wegen der politischen Risiken: „Wenn Trump die Zölle durchsetzt, könnte es schnell zweistellig nach unten gehen.“ Ein dritter Kommentar bringt es auf den Punkt: „Fundamental top, politisch flop – ich bleibe trotzdem investiert.“

Bn-Redaktion/pl
