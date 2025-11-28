Puma mit Befreiungsschlag? Auch eine totgeglaubte Katze kann hoch springen

DiagnosTear Technologies:
Puma mit Befreiungsschlag?
An einem recht ruhigen Handelstag gehörte der fulminante Kurssprung bei Puma am gestrigen Donnerstag zu den Gesprächsthemen am Aktienmarkt. Gestern waren die US-Börsen aufgrund eines Feiertags (Thanksgiving) geschlossen. Entsprechend unaufgeregt ging es zur Sache. Bei Puma knallte es hingegen gewaltig.
Unsere letzte Kommentierung zur Puma-Aktie an dieser Stelle überschrieben wir am 04. November mit „Puma nach Zahlen - Jetzt geht’s ans Eingemachte! Kursdebakel droht“. Zum damaligen Zeitpunkt näherte sich die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers unter dem Eindruck der durchwachsenen Zahlen für das 3. Quartal 2025 der eminent wichtigen Marke von 17 Euro. Die 17 Euro bildeten die untere Begrenzung der seit Monaten andauernden Handelsspanne. Die obere Begrenzung lag bei 25 Euro. In der Folgezeit wurde es prekär. Die Puma-Aktie tauchte unter die Marke von 17 Euro ab. Das damit ausgelöste Verkaufssignal entfaltete seine Wirkung. Der Aktie gelang es schließlich, sich im Bereich knapp oberhalb von 15 Euro zu stabilisieren. 

Puma - Auch eine totgeglaubte Katze kann hoch springen

Im gestrigen Donnerstagshandel schoss die Puma-Aktie (WKN: 696960 | ISIN: DE0006969603 | Ticker-Symbol: PUM) nach oben. Am Markte machten Gerüchte die Runde, dass die chinesische Anta Sports eventuell eine Übernahme von Puma in Erwägung ziehen würde. Das ganze Thema ist mit zahlreichen Fragezeichen versehen und dennoch verfehlten die Spekulationen ihre Wirkung nicht.   

Puma Aktienchart

Die Puma-Aktie schoss nach oben. Wie nachhaltig das Ganze sein wird, bleibt freilich abzuwarten. Dennoch gilt es festzustellen, dass es der Puma-Aktie durch den knackigen Kursanstieg gelang, für Entlastung zu sorgen. Die Aktie kehrte in die angestammte Handelsspanne zurück. Damit wurde der Status quo wieder hergestellt. In den nächsten Tagen und Wochen muss sich zeigen, wie nachhaltig der Kursanstieg ist. Handelt es sich hierbei nur um ein Strohfeuer? Oder steckt mehr dahinter?

Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes über die 25 Euro. Alles andere wäre ein Muster ohne Wert. Ein Rücksetzer unter die 17 Euro würde hingegen die Lage wieder verschärfen. Und sollte es dann auch noch unter die 15 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten Deutsche Bank Research bestätigten kürzlich ihr Votum „hold“ für die Puma-Aktie. Das Kursziel senkten sie von 20,0 Euro auf 16,0 Euro. Die Analysten der kanadischen RBC schlagen in die gleiche Kerbe. Ihr Votum lautet „sector perform“. Das Kursziel für Puma senkten sie von 20 Euro auf 18 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
