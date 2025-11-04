Breaking News:
Jetzt startet der globale Rollout – Start in Europa, USA und Australien!
Puma nach Zahlen: Jetzt geht’s ans Eingemachte! Kursdebakel droht
© PUMA SE / PUMA Flagship Store in New York City
Hinter der Aktie des deutschen Sportartikelausrüsters liegt eine Phase mit großen Herausforderungen und Einschnitten.
PUMA 17,57 EUR -0,76 % TTMzero RT

Der Aktienkurs von Puma spricht diesbezüglich Bände. Noch im Oktober 2021 notierte die Aktie weit oberhalb von 100 Euro. Das sind Kursbereiche, von denen die Puma-Aktie aktuell nur „träumen“ kann. Kürzlich stand die Veröffentlichung der Q3-Daten an. So richtig überzeugen konnten die Daten nicht. Die Reaktion der Puma-Aktie fiel entsprechend aus. 

Die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025 wurde mit einiger Anspannung erwartet, nachdem zuvor die Zahlen für das zweiten Quartal enttäuschten und der Puma-Aktie (WKN: 696960 | ISIN: DE0006969603 | Ticker-Symbol: PUM) weiter zusetzten. 

Puma Aktienchart

Die Q3-Daten änderten an der Gesamtsituation nichts, um das Fazit vorwegzunehmen. Schauen wir uns einige Eckdaten im Detail an. Puma gab den Umsatz im 3. Quartal 2025 mit 1,955 Mrd. Euro an, nach 2,308 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024. Angesichts des Umsatzminus in Höhe von -15 Prozent blieben Freudensprünge der Marktakteure aus. Puma gab das EBIT mit 29,4 Mio. Euro an, nach 237 Mio. Euro im 3. Quartal 2024. Das bereinigte EBIT belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 39,5 Mio. Euro, nach 237 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Unterm Strich verblieb ein Verlust in Höhe von -62,7 Mio. Euro (entspricht EPS in Höhe von -0,42 Euro), nach einem Gewinn in Höhe von 127,8 Mio. Euro im 3. Quartal 2024 (EPS 0,85 Euro).

In der aktuellen Situation greifen die üblichen Mechanismen. Puma steuert mit einem Kostensenkungsprogramm gegen. Wachstum erwartet der Sportartikelhersteller ab 2027.

Charttechnik – Spitz auf Knopf

Aus charttechnischer Sicht steht es für Puma Spitz auf Knopf. Die Puma-Aktie bewegt sich seit Monaten in einer Handelsspanne von 17 Euro bis 25 Euro seitwärts. Die Bewegung kann man durchaus als den Versuch einer Bodenbildung interpretieren. Um die Bodenbildung abzuschließen und die untere Trendwende zu forcieren, muss die Puma-Aktie über die 25 Euro springen. Danach sieht es aktuell jedoch nicht aus. Vielmehr rückt die untere Begrenzung der Range in den Fokus. Und sollte es unter die 17 Euro gehen, muss mit einer weiteren preislichen sowie zeitliche Ausdehnung der Korrektur gerechnet werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten kürzlich ihr Votum „neutral“ für die Puma-Aktie. Das Kursziel senkten sie von 20,9 Euro auf 19,6 Euro. Deutlich optimistischer ist man im Haus Goldman Sachs. Hier lautet das Votum „buy“. Das Kursziel wurde von 26 Euro auf 29 Euro angehoben.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0)
