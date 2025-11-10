Kupfer-Schock!:
Kupferpreis vor Rallye? Neuer Explorer im Fokus!
Quartalsbilanz belastet von Großschäden, doch Munich Re bleibt optimistisch

Munich Re legt Quartalszahlen vor, Großschäden drücken Ergebnis – was jetzt entscheidend wird 10.11.2025, 15:26 Uhr

Quartalsbilanz belastet von Großschäden, doch Munich Re bleibt optimistisch: Munich Re legt Quartalszahlen vor, Großschäden drücken Ergebnis – was jetzt entscheidend wird
© Symbolbild von Unsplash
Im dritten Quartal meldet die Münchener Rück einen Gewinnrückgang bei steigendem Umsatz. Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt dennoch ambitioniert, Experten sehen Chancen und Risiken.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hannover Rueck 257,70 EUR +2,75 % Lang & Schwarz
Münchener Rück 544,30 EUR +1,21 % Lang & Schwarz
SCOR 26,73 EUR +1,02 % Lang & Schwarz

Belastung durch Naturkatastrophen bremst Ergebnis

Die Münchener Rück erzielte im dritten Quartal einen Nettogewinn von rund 930 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal waren es noch etwa 1.170 Millionen Euro. Während der Rückgang auf außergewöhnlich hohe Großschäden zurückzuführen ist, zeigt sich das operative Geschäft stabil. Die Beitragseinnahmen stiegen auf 15.500 Millionen Euro, nach 14.460 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Vor allem das Wachstum in der Schaden- und Unfallrückversicherung trug zum Anstieg bei. Gleichzeitig musste Munich Re im Segment der Rückversicherung Schäden in Höhe von 1.380 Millionen Euro verbuchen, verursacht vor allem durch Naturkatastrophen. Im Vergleich dazu lag der Schadenaufwand im Vorjahr bei 540 Millionen Euro. Das Eigenkapital wurde auf 31.400 Millionen Euro gesteigert. Die Solvabilitätsquote lag bei rund 292 Prozent und damit deutlich über dem Zielkorridor, der zwischen 175 und 220 Prozent definiert ist.

Fundament bleibt stabil trotz kurzfristiger Rückschläge

Obwohl das Quartalsergebnis unter dem Vorjahr liegt, hält Munich Re an der Jahresprognose fest. Der Rückversicherer rechnet weiterhin mit einem Gewinn von über 5.000 Millionen Euro und sieht sich auf Kurs, diese Marke zu übertreffen. Branchenbeobachter werten die Zahlen als Ausdruck operativer Stärke bei gleichzeitiger Anfälligkeit gegenüber wetterbedingten Großereignissen. Auch Wettbewerber wie Hannover Rück oder SCOR berichten von vergleichbaren Herausforderungen durch steigende Schadenlasten. Neben den Belastungen durch Naturkatastrophen bleiben auch makroökonomische Einflussfaktoren wie Zinsen, Inflation und Wechselkurse zentrale Unsicherheiten. Positiv wird hingegen die stabile Kapitalbasis gewertet, die Spielraum für strategische Entscheidungen bietet.

Was bringt die Vertragserneuerung zum Jahreswechsel?

Im Fokus steht nun der anstehende Erneuerungszyklus für Rückversicherungsverträge zum Jahresbeginn. Entscheidend wird sein, wie sich Schadeninflation, Kapitalkosten und Preisdynamiken auf die Konditionen auswirken. Kann Munich Re seine Ziele trotz anhaltender Herausforderungen erreichen? Die kommenden Monate dürften zeigen, wie robust das Geschäftsmodell auf zunehmende Risiken reagiert.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
