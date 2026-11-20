In der Nacht ist ein russischer Marschflugkörper in Ostpolen abgestürzt, Warschau will die Nato um eine Verstärkung der Ostflanke bitten – und die Rüstungsaktien fallen trotzdem. Rheinmetall rutschte zeitweise unter die Marke von 700 Euro und damit auf ein neues Jahrestief, zuletzt notierte das Papier rund 1,6 Prozent im Minus bei knapp 701 Euro. Auch der Getriebehersteller Renk markierte mit 30,50 Euro den tiefsten Stand der vergangenen zwölf Monate.

Kh-101 stürzt 60 Kilometer hinter der Grenze ab

Während eines großangelegten russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der polnischen Regierung zwei Raketen und eine Drohne auf polnisches Gebiet gestürzt. Bei Nowy Lipowiec in der Region Lublin, rund 60 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, bestätigte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz den Absturz eines Marschflugkörpers vom Typ Kh-101. In 42 Kreisen und Städten galt Luftalarm, Verletzte oder Schäden an kritischer Infrastruktur wurden nicht gemeldet.

Lange galten Eskalationen an der Nato-Ostflanke als Kurstreiber für Rüstungswerte. Unter Rheinmetall-Aktionären spielt der Vorfall dagegen kaum eine Rolle – diskutiert werden Kursmarken, verschobene Aufträge und der anstehende Kapitalmarkttag. Dass der Krieg andauere, wird zwar als Argument für das Geschäftsmodell angeführt, von einem Kursimpuls durch die Ereignisse in Polen ist jedoch nicht die Rede. Der Ton ist gedrückt, in Teilen resigniert.

Neun Prozent Wochenminus bei Rheinmetall

Wie wenig die Nachricht trägt, zeigt der Tagesverlauf: Zwischenzeitlich hatte sich Rheinmetall knapp ins Plus vorgearbeitet, dann setzte sich der Abwärtstrend wieder durch. Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf gut 9 Prozent, vom Zwölf-Monats-Hoch bei knapp 1.966 Euro hat die Aktie fast zwei Drittel verloren. Renk gab im Wochenverlauf rund 5,5 Prozent ab und liegt aktuell 1,4 Prozent tiefer bei 30,90 Euro. Vergleichsweise robust zeigt sich Hensoldt: Der Sensorikspezialist hat sein Minus vom Vormittag zwar auf gut 2 Prozent bei 75,89 Euro ausgeweitet, liegt auf Wochensicht aber nur gut 4 Prozent zurück und klar über seinem Jahrestief.

Verschärft wird der Abgabedruck durch den breiten Ausverkauf am Gesamtmarkt. Der DAX steuert auf den sechsten Verlusttag in Folge zu und notiert 1,3 Prozent tiefer bei rund 24.900 Punkten, nachdem auch der Rekord-Börsengang von Anthropic die Sorgen um hoch bewertete Technologiewerte nicht vertreiben konnte. Aus Anlegersicht ist das ein wesentlicher Teil der Erklärung: Heute sei alles rot, nicht nur Rheinmetall, lautet ein mehrfach vorgebrachter Hinweis. Zugespitzt ist von einer platzenden Blase die Rede, die neben KI- auch Rüstungswerte erfasse. Charttechnisch orientierte Anleger lesen den Verlauf überwiegend negativ, die 700-Euro-Marke wird dabei als psychologische Schwelle gesehen. Dem steht die Deutung gegenüber, der Markt erlebe gerade eine panikartige Übertreibung nach unten.

Arminius-Auftrag rutscht ins Jahr 2027

Der eigentliche Grund für die Abkopplung von der Nachrichtenlage liegt im Unternehmen selbst. Rheinmetall hatte Anfang November seine Umsatzprognose für 2026 zum zweiten Mal binnen drei Monaten gesenkt, auf nun rund 13,2 Milliarden Euro, die operative Marge soll nur noch bei etwa 18,5 Prozent liegen. Ein Großauftrag für den Radpanzer Boxer, das Projekt Arminius, dürfte erst 2027 vergeben werden, bei Artilleriemunition ziehen sich die Abnahmen hin. Hinzu kommen die fortgesetzten Gespräche über ein Ende des Ukraine-Kriegs, die auf der gesamten Branche lasten.

Auf Aktionärsseite wird diese Verschiebung unterschiedlich gewichtet. Die Zahlen passten, lediglich die Termine hätten sich ins erste Halbjahr 2027 verlagert, heißt es auf der zuversichtlichen Seite. Auf wenig Verständnis stößt dagegen die Kommunikation des Konzerns: Kritisch wird gefragt, ob die Führung angesichts des Kursverfalls überhaupt noch Signale sende, vereinzelt wird sogar ein Wechsel an der Spitze gefordert.

Ich war bei -1% und hab nicht verkauft vor dem Fall. aktuell bei -30%. Hoffentlich wird das Jahr 2027 das Jahr der Lieferung.

Hinter dieser Hoffnung steht die Rechnung, dass die Aufträge nicht verloren, sondern nur verschoben seien. Ob der Markt bereit ist, so lange zu warten, bleibt nach dem jüngsten Kursrutsch allerdings offen.

Kapitalmarkttag wird zur Bewährungsprobe

Umso stärker richtet sich der Blick auf den Kapitalmarkttag, auf dem Rheinmetall seine Ziele für 2027 und die Jahre danach erläutern will. Mehrere Aktionäre gehen davon aus, dass erst dieser Termin in der kommenden Woche eine Richtung vorgibt, und verbinden damit die Hoffnung auf eine Trendwende. Charttechnisch wird dagegen erst ein Anstieg über 800 Euro als Zeichen einer Wende gewertet, so die vorsichtigere Lesart. Gelassenere Stimmen verweisen auf überstandene Krisen von der Dotcom-Blase bis zur Pandemie, nach denen ebenfalls bessere Zeiten gefolgt seien.

Ob die verschärfte Lage an der Nato-Ostflanke dem Konzern auf dem Kapitalmarkttag als Argument für eine anhaltend hohe Nachfrage dient, dürfte sich dann zeigen. An der Börse hat die Rakete aus Russland Rheinmetall und Renk zunächst nicht geholfen. Die Anleger-Stimmung schwankt damit zwischen Resignation über den Kursverfall und der Erwartung, dass der Konzern in der kommenden Woche mit konkreten Zielen gegensteuert.