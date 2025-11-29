Rekordjagd beim Energieriesen

Siemens Energy zündet nächste Rallye 29.11.2025, 14:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Siemens Energy erholt sich rasant vom jüngsten Kursrücksetzer und setzt wieder zur Rallye an. Die prall gefüllten Auftragsbücher, steigende Margenziele und optimistischere Analystenkommentare sorgen für frischen Schwung. Vieles deutet auf eine neue Phase kräftigen Wachstums hin.
Kurs zieht erneut an

Nach dem Rückgang zuletzt hat die Aktie ihre Verluste schnell ausgeglichen und bewegt sich erneut auf ein hohes Bewertungsniveau zu. Der weltweite Ausbau der Energieinfrastruktur treibt die Nachfrage – Siemens Energy ist in zentralen Zukunftsmärkten bestens positioniert.
Analyst Nicolás Demeter vom Bankhaus Metzler verweist auf die anhaltende Zunahme des globalen Strombedarfs. Die Projekte des Konzerns seien langfristig ausgerichtet und sorgten für eine besonders stabile Planungslage.

Aktienanalys

Rechenzentren als Wachstumsbeschleuniger

Der anhaltende Ausbau digitaler Infrastrukturen sorgt für ein massives Nachfrageplus bei Stromversorgungssystemen. Rechenzentren benötigen hochzuverlässige Energie – davon profitiert Siemens Energy mit seinen Technologien stark. Bereits 2024 entwickelte sich die Aktie zu einem der größten Gewinner am europäischen Markt. Und auch im neuen Jahr setzt sich dieser Trend eindrucksvoll fort.

Kapitalmarkttag: Neue Ambitionen bei Umsatz und Marge

Beim Investorentreffen in Charlotte unterstrich das Management seine Wachstumsstrategie. Siemens Energy meldete einen Rekord-Auftragsbestand und präsentierte deutlich erhöhte Profitabilitätsziele. Gleichzeitig soll die Cashflow-Generierung langfristig verbessert werden – getragen von margenträchtigeren Projekten und stabileren Lieferketten. Zudem plant das Unternehmen umfangreiche Investitionen in Produktionskapazitäten, technologische Weiterentwicklung und potenzielle Aktionärsrenditen.

Turbinen und Wind: Geschäftsbereiche in Schwung

Im klassischen Energiegeschäft boomt vor allem das Turbinensegment. Für das kommende Geschäftsjahr wird ein kräftiger Absatzanstieg erwartet, was Skaleneffekte und damit höhere Renditen verspricht. Auch im angeschlagenen Windbereich gibt es Fortschritte: Prozessverbesserungen und solide Projektpipeline sollen dort schrittweise für eine Rückkehr in die Gewinnzone sorgen.

Milliarden-Cashflows geben Sicherheit

Siemens Energy rechnet in den kommenden Jahren mit deutlich steigenden Mitteln aus dem operativen Geschäft. Das stärkt das finanzielle Fundament und schafft Spielraum für strategische Weichenstellungen.

Fazit

Siemens Energy präsentiert sich so stark wie seit Langem nicht mehr: volle Projektlisten, steigende Ertragsziele und Rückenwind durch die Energiewende. Trotz einzelner Risiken spricht derzeit viel dafür, dass die positive Entwicklung noch nicht am Ende ist.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
