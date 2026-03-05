Drohnenangriffe schockieren die Welt:
Rekordjahr bei Renk

Rüstungskonzern meldet Rekordzahlen – Aktie gerät dennoch unter Druck 05.03.2026, 17:37 Uhr

Symbolbild Rüstungsindustrie
© Foto von Kevin Schmid auf Unsplash
Renk hat am Donnerstag seine Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert. Trotz Rekordwerten bei Umsatz und Auftragseingang reagierten Anleger mit Gewinnmitnahmen. Die Aktie verlor im Tagesverlauf deutlich an Boden.
Starke operative Entwicklung durch Rüstungsboom
Die anhaltend hohe Nachfrage nach Militärtechnik hat Renk im vergangenen Jahr Bestwerte beschert. Der Umsatz kletterte um knapp 20 % auf 1,37 Milliarden Euro, wobei das Rüstungsgeschäft als Haupttreiber fungierte. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um 21,7 % auf 230 Millionen Euro. Damit erfüllte das Unternehmen punktgenau seine eigenen Prognosen und traf die Erwartungen des Marktes. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren: Die Dividende soll um 38 % auf 0,58 Euro je Aktie steigen.

Volle Auftragsbücher und optimistischer Ausblick
Für das laufende Geschäftsjahr 2026 zeigt sich das Management zuversichtlich und peilt einen Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro an. Das bereinigte EBIT wird in einer Spanne zwischen 255 und 285 Millionen Euro erwartet. Besonders beeindruckend ist der Rekordauftragsbestand von 6,7 Milliarden Euro, der eine hohe Visibilität für die kommenden Jahre bietet. Allein im letzten Jahr konnte Renk Neugeschäfte im Wert von 1,57 Milliarden Euro verbuchen.

Warum die Aktie trotzdem fällt
Trotz der soliden Fundamentaldaten brach der Kurs am Donnerstag um rund 4 % ein. Analysten, darunter George McWhirter von Berenberg, verwiesen auf eine leichte Belastung des Free Cashflows durch zeitliche Verschiebungen von Aufträgen ins Jahr 2026. Zudem scheint der Markt nach der jüngsten Rallye Gewinne mitzunehmen („Sell on good news“).

Fazit für Anleger
Die Renk-Aktie scheint vorerst in ihrer Seitwärtsbewegung zwischen 47 und 67 Euro gefangen zu bleiben. Ein unmittelbarer Ausbruch nach oben zeichnet sich trotz der guten operativen Lage aktuell nicht ab. Für langfristig orientierte Anleger bleibt der Konzern aufgrund der vollen Auftragsbücher jedoch ein zentraler Player im europäischen Rüstungssektor.

Bn-Redaktion/js
