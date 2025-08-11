Renk mit Kursdebakel: Rüstungsaktie bricht ein. Wie weit kann das jetzt gehen?

Desert Gold:
Zahlen untermauern das Potential
© Symbolbild von Pixabay auf Pexels
Aktien von Rüstungsunternehmen haben es derzeit nicht leicht. So stehen derzeit die Aktien von Rheinmetall, Hensoldt und auch Renk massiv unter Druck. Zwei Faktoren zeichnen hierfür verantwortlich. Zum einen wirken die leicht enttäuschend ausgefallenen Rheinmetall-Zahlen nach. Zum anderen wirft das zwischen Trump und Putin angesetzte Ukraine-Treffen seine Schatten voraus. Wie dem auch sei. Der Hype um das Thema Rüstung hat eine deutliche Abkühlung erfahren. Ob es nunmehr gar zu einer Neubewertung kommen wird, bleibt abzuwarten. Doch aus charttechnischer Sicht geht es für die drei genannten Rüstungsaktien mittlerweile ans Eingemachte. Beleuchten wir an dieser Stelle die Situation bei Renk.
Renk – Aktie mit Kursdebakel. Sind das bereits Kaufkurse?

Die Aktie (WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730 | Ticker-Symbol: R3NK)  des Augsburger Herstellers von Motoren und Antriebssystemen für militärische und zivile Anwendungen verzeichnete zuletzt herbe Kursverluste. Aus charttechnischer Sicht wird die Lage immer bedrohlicher, steht doch mit dem Kursbereich 63 Euro / 60 Euro eine eminent wichtige Unterstützungszone aktuell im Fokus und massiv unter Druck. 

Renk Group Aktienchart

 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Konstellation kommt den anstehenden Finanzergebnissen eine große Bedeutung zu. Renk wird am 13. August über das 2. Quartal 2025 bzw. über das 1. Halbjahr berichten. Enttäuschungen bei den Zahlen könnten vor dem Hintergrund der brenzligen charttechnischen Lage zu weiteren Kursverlusten führen. 
Seit dem markanten Juni-Hoch korrigiert die Renk-Aktie. Bislang bot der Kursbereich um 63 Euro / 60 Euro Unterstützung. Unter dem Einfluss der eingangs genannten Belastungsfaktoren droht nun die Marke von 60 Euro unterschritten zu werden. Sollte es zum Bruch und damit einhergehend zur Installierung eines Verkaufssignals kommen, würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 52,5 Euro / 50 Euro eröffnen. Ein Rücksetzer unter die 50 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

Zusammengefasst

Die Korrektur gewann zuletzt an Dynamik. Ein Bruch der 60 Euro, so wie er sich aktuell abzeichnet, könnte für weiteren Abgabedruck sorgen und die Aktie auf 50 Euro führen. Die Renk-Zahlen werden wohl die Entscheidung darüber bringen, ob die Aktie noch einmal den Kopf aus der Schlinge ziehen kann oder nicht. Die Analysten von Jefferies bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“. Das Kursziel hoben sie von 60 Euro auf 80 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
