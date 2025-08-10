Renk vor Zahlen

Platzt jetzt die Rallye-Blase? 10.08.2025, 13:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Soldaten
© Symbolbild von Diego González auf Unsplash
Die Renk Aktie geriet nach schwachen Zahlen von Rheinmetall stark unter Druck und verlor in wenigen Tagen rund 10 Prozent. Obwohl Renk selbst noch keine neuen Quartalszahlen vorgelegt hat, reagierte der Markt nervös und preiste bereits mögliche Enttäuschungen ein. Am 13. August könnten die Ergebnisse nun über eine schnelle Erholung oder eine längere Schwächephase entscheiden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RENK Group 61,61 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Schwache Branchenimpulse belasten Renk

Die Renk Aktie hat turbulente Tage hinter sich. Nach einem deutlichen Kursrutsch Ende letzter Woche fragen sich viele Anleger, ob der erhoffte Rüstungsboom vorbei ist. Ein genauer Blick zeigt jedoch, dass die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist. Der Auslöser für den Abwärtstrend lag nicht im Unternehmen selbst, sondern bei schwachen Zahlen des Branchenriesen Rheinmetall. Dieser meldete Umsätze, die vier Prozent unter den Erwartungen lagen, sowie niedrigere Gewinne. Die Enttäuschung zog die gesamte Rüstungsbranche nach unten und nahm Renk in eine Art Sippenhaft.

Vom Kurshoch zum kritischen Niveau

Am Donnerstag verloren die Papiere mehr als 5 Prozent an nur einem Handelstag, am Freitag setzte sich der Abverkauf fort. Der Kurs fiel von über 67 Euro auf 64 Euro und zeitweise sogar auf 58,61 Euro. Damit rückte Renk gefährlich nah an weitere wichtige Unterstützungsmarken heran. Dabei hat das Augsburger Unternehmen seine eigenen Quartalszahlen noch gar nicht vorgelegt – diese werden erst am 13. August veröffentlicht. Trotz fehlender neuer Unternehmensdaten reagierte der Markt, als sei bereits ein negatives Ergebnis bestätigt. Die scharfe Reaktion zeigt, wie nervös Anleger aktuell agieren.

Hohe Erwartungen vor den Quartalszahlen

Mit einem Jahresplus von über 200 Prozent gehört Renk zu den auffälligen Gewinnern am Aktienmarkt. Die kommenden Quartalszahlen am 13. August gelten nun als entscheidender Moment. Enttäuschende Ergebnisse könnten den Kurs weiter unter Druck setzen, während positive Überraschungen neues Vertrauen schaffen würden. Unverändert hoch bleibt die Nachfrage nach Militärtechnik, was grundsätzlich für das Geschäftsumfeld spricht. Ob der aktuelle Rückschlag nur eine kurze Verschnaufpause oder der Beginn einer längeren Schwächephase ist, dürfte sich in den nächsten Tagen entscheiden.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ9YLH
Ask: 1,01
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ9YLH. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
2 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
4 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
5 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
USA drohen mit Goldzoll: Schweiz vor Milliardenlast

13:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen: Grüne Ministerin kontert harte Kritik

13:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall nach Zahlen: Top-Bildung schreitet voran. Droht der …

9:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: RWE vor Zahlen. Startet …

8:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall im Check: DAX-Star nur noch zum Halten gut?

Gestern 16:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zalando im freien Fall: Wann kommt die Trendwende?

Gestern 16:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Anleger fliehen vor KI-Angst: Diese Aktien könnten ausgelöscht …

Gestern 15:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk Aktie schießt nach Konkurrenzschwäche nach oben

Gestern 14:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer