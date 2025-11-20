Verpasst? Jetzt lesen!:
Rheinmetall

Jetzt wird es bitter. Aktie wankt bedenklich 20.11.2025, 10:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall: Jetzt wird es bitter. Aktie wankt bedenklich
© Foto von Kevin Schmid auf Unsplash
Über weite Strecken des Börsenjahres 2025 gehörten europäische Rüstungstitel zu den Highflyern an der Börse. Rheinmetall, Renk, Hensoldt aber auch die britische BAE Systems oder die italienische Leonardo verzeichneten vor allem in den ersten Monaten des Börsenjahres immense Kursgewinne. Doch die Dynamik hat nachgelassen. Immer wieder belasten Gewinnmitnahmen die Aktienkurse.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.666,50 EUR +2,78 % Lang & Schwarz

Auch aktuell stehen die Rüstungstitel „flächendeckend“ unter Druck. Nicht zuletzt erwischte es die Rheinmetall-Aktie im gestrigen Mittwochshandel heftig. Verkaufsdruck kam auf, nachdem Medienberichte Bewegungen in den Ukraine-Gesprächen andeuteten. Zudem destabilisiert die aktuelle Gesamtmarktschwäche zusätzlich. 

Rheinmetall - Jetzt wird es bitter. Aktie wankt bedenklich

Der Rüstungskonzern legte starke Ergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Wir berichteten an dieser Stelle am 07. November detailliert über das Zahlenwerk der Düsseldorfer. Doch die Zahlen vermochten es nicht, der Aktie neuen Schwung zu verleihen. So blieb ein nachhaltiger Ausflug über die Marke von 2.000 Euro bislang aus. Stattdessen droht nun auf der Unterseite Ungemach. 

Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) bewegte sich zuletzt in einer vergleichsweise engen Handelsspanne seitwärts. Zuletzt etablierten sich die 1.800 Euro auf der Oberseite sowie die 1.680 Euro auf der Unterseite als belastbare Begrenzungen. Die untere Begrenzung stand im gestrigen Mittwochshandel gewaltig unter Druck und wurde dabei unterschritten. Noch hat sich dieser Bruch nicht vollständig bestätigt, doch jeder Handelstag, an dem die Rheinmetall-Aktie unterhalb von 1.680 Euro notiert, bringt die Chartkonstellation weiter ins Wanken.

Rheinmetall Aktie

Sollte das mit dem Rücksetzer unter die 1.680 Euro installierte Verkaufssignal weiter seine Wirkung entfalten, könnte es für die Rheinmetall-Aktie weiter nach unten gehen. Zentrale Bedeutung als Unterstützung hat der Kursbereich von 1.500 Euro. Ein Rücksetzer unter die 1.500 Euro würde die Top-Bildung forcieren. Zudem würde in diesem Fall eine Neubewertung notwendig werden. 

Zusammengefasst

Rüstungsaktien haben ihr Momentum verloren. Eine Korrektur greift im Sektor um sich. Befeuert wird das Ganze zudem von der Schwäche des Gesamtmarktes. Für Rheinmetall muss es darum gehen, die Korrektur oberhalb von 1.500 Euro zu halten. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Ein deutlicher Vorstoß über die 2.000 Euro würde hingegen ein starkes Kaufsignal auslösen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank bestätigten ihr Votum „kaufen“ für die Rheinmetall-Aktie. Den fairen Wert hoben sie von 2.240 Euro auf nunmehr 2.385 Euro an. Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten indes ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 2.500 Euro.

Bn-Redaktion/mt
