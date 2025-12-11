Rheinmetall mit Ritt auf Rasierklinge

Rheinmetall mit Ritt auf Rasierklinge: Steht die Rüstungsaktie vor einem spektakulären Jahresfinale?
Zu den prägendsten Entwicklungen im Börsenjahr 2025 zählt sicherlich der atemberaubende Höhenflug des Rüstungssektors. Die immensen Summen, die vor allem die europäischen Staaten für die Aufrüstung ihrer Armeen bereitstell(t)en, initiierte einen Börsenhype um europäische Rüstungstitel. Ganz vorn mit dabei war die Rheinmetall-Aktie. Doch auch Aktien, die nur auf den zweiten Blick etwas mit Rüstung zu tun hatten, wurden von der „Herde“ mitgerissen.
Rheinmetall 1.621,00 EUR +0,73 % Lang & Schwarz

Dass nach einem derartigen Höhenflug über kurz oder lang eine Korrektur kommen würde, dürfte wohl nur die wenigsten überrascht haben. Seit September sieht sich der Sektor nun verstärkt Konsolidierungstendenzen ausgesetzt. Auch die Rheinmetall-Aktie konnte sich den Entwicklungen nicht entziehen. Nach den veritablen Kursrückgängen stellt sich zwangsläufig die Frage, ob nicht langsam der Boden erreicht ist… 

Noch im September kratzte die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) an der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 Euro. Gewinnmitnahmen setzten ein und der Aktie zu.  Zwischenzeitlich fand sich die Rheinmetall-Aktie in „Kursniederungen“ unterhalb von 1.500 Euro wieder. 

Das Verlassen der vergleichsweise stark ausgeprägten Handelsspanne 1.800 Euro auf der Oberseite und 1.680 Euro auf der Unterseite initiierte die vorerst letzte Abwärtswelle, die die Aktie noch einmal unter die 1.500 Euro führte. Ausgehend vom Bewegungstief nahe der Marke von 1.400 Euro legte die Aktie eine beachtliche Zwischenerholung ein. Doch im entscheidenden Moment blieb die Tür zu. Im Kursbereich von 1.680 Euro trafen ein wichtiger Horizontalwiderstand (=Unterseite der ehemaligen Handelsspanne) sowie die 200-Tage-Linie und die 38-Tage-Linie aufeinander und formten ein massives Widerstandscluster. Der erste Versuch, das Cluster aufzubrechen, scheiterte recht kläglich. Die Rheinmetall-Aktie muss nun aufpassen, nicht den Kontakt zu verlieren. Die wichtigen Unterstützungen bei 1.500 Euro und 1.400 Euro sollten tunlichst nicht unterschritten werden. Tritt dieser Fall dennoch ein, ist Obacht geboten, könnte es dann doch rasch in Richtung 1.250 Euro gehen. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Ein Comeback der Aktie oberhalb von 1.800 Euro würde das Chartbild nachhaltig aufhellen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bleiben unverändert bullisch für die Aktie. Sie bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“ für Rheinmetall. Auch das Kursziel blieb mit 2.250 Euro unverändert. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihr Votum „overweight“ und das Kursziel von 2.060 Euro.  

