Rückenwind für Bayer kurz vor Jahresende

Bayer-Aktie startet mit Schwung ins neue Jahr 22.12.2025, 18:44 Uhr

Rückenwind für Bayer kurz vor Jahresende: Bayer-Aktie startet mit Schwung ins neue Jahr
© Bayer AG
Die Aktie von Bayer hat im Dezember stark zugelegt und zeigt auch in den letzten Handelstagen des Jahres eine stabile Performance. An der Börse wächst die Hoffnung auf eine grundlegende Wende, getragen von positiven Signalen aus den USA und Japan. Analysten sehen weiteres Potenzial und passen ihre Prognosen entsprechend an.
Glyphosat-Entscheidung sorgt für Fantasie

Seit Anfang Dezember hat sich der Kurs der Bayer-Aktie um etwa 18 Prozent erhöht und bewegt sich derzeit konstant über der Marke von 35 Euro. Auslöser für den Anstieg ist vor allem die Erwartung einer Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten im langjährigen Rechtsstreit um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Eine mögliche juristische Klärung könnte den milliardenschweren Rechtskomplex für Bayer berechenbarer machen und zu einer Neubewertung der Aktie führen.

Wachstumsschub durch Finerenon in Japan

Parallel dazu sorgt eine regulatorische Entscheidung in Japan für neue Zuversicht. Der dortige Marktzugang für den Wirkstoff Finerenon stärkt die Position von Bayer im Bereich der kardiovaskulären Therapien. Der Wirkstoff gilt als ein zentraler Baustein in der forschungsgetriebenen Pharmasparte und eröffnet neue Erlöschancen in einem der wichtigsten Gesundheitsmärkte weltweit. Die Zulassung wird von Branchenbeobachtern als strategischer Erfolg gewertet, der langfristig die Umsatzaussichten verbessert.

Analysten korrigieren Kursziele nach oben

Mehrere große Investmenthäuser haben zuletzt ihre Einschätzungen zur Bayer-Aktie revidiert. Sowohl JPMorgan als auch die Berenberg Bank erhöhten ihre Kursziele deutlich. Die Analysten begründen dies mit einer Kombination aus potenziell sinkenden Rechtsrisiken und verbesserten Aussichten für das operative Geschäft. Die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung scheint sich damit auch institutionell zu verfestigen. Trotz der positiven Impulse bleibt die Gesamtlage anspruchsvoll. Die Bayer-Aktie steht weiterhin im Spannungsfeld zwischen juristischen Unsicherheiten und operativer Neuausrichtung. Gelingt der Übergang von Hoffnung zu Ergebnissen, könnte 2026 zum Jahr der Wende werden, doch die Bewährungsproben stehen noch aus.

Bn-Redaktion/jh

