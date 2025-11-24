Rüstungs-Rückschlag

RENK-Aktie im freien Fall: Die attraktive Kaufgelegenheit bei 44 Euro? 24.11.2025, 18:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Die Aktie des Rüstungszulieferers RENK befindet sich nach monatelangen Gewinnen im freien Fall und hat innerhalb weniger Tage massiv an Wert verloren. Friedenssignale aus der Ukraine und ein enttäuschender Kapitalmarkttag haben den Titel auf ein Mehrmonatstief gedrückt. Doch genau diese extreme Kursschwäche könnte sich als attraktive Einstiegschance entpuppen. Analysten bleiben trotz der Turbulenzen optimistisch und sehen weiterhin ein hohes Kurspotenzial.
Warum die Aktie gerade abstürzt
Der aktuelle Ausverkauf der Aktie hat zwei Hauptgründe. Zum einen reagierte der gesamte europäische Rüstungssektor brutal auf die Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der sich offen für einen Friedensplan zeigte. Die Märkte nahmen daraufhin Gewinne mit, da die Fantasie von unbegrenzt sprudelnden Aufträgen schwand. Zum anderen enttäuschte der Kapitalmarkttag des Unternehmens die Investoren. Das Management dämpfte die Erwartungen, indem es erklärte, dass vor 2028 keine deutlichen Umsatzsprünge über die Zwei-Milliarden-Marke zu erwarten seien. Diese vorsichtige Zukunftsprognose wurde von kurzfristig orientierten Anlegern als unzureichend gewertet, was die Verkaufswelle zusätzlich befeuerte.

Aktienanalyse

Fundamentale Stärke trotz Verunsicherung
Trotz der massiven Kurseinbrüche bleiben die fundamentalen Daten von RENK stark. Der Auftragsbestand liegt bei rekordverdächtigen 6,4 Milliarden Euro – das Fünffache des aktuellen Jahresumsatzes. Die operativen Zahlen sind solide, und das Umsatzwachstum überzeugt. Diese volle Auftragsauslastung sichert das Geschäft für Jahre ab. Die professionellen Analysten von JPMorgan und Berenberg halten daher an ihren optimistischen Einschätzungen und hohen Kurszielen fest.

Charttechnik zeigt Kauflimit
Aus charttechnischer Sicht wird die Situation nun spannend: Der Relative-Stärke-Index (RSI) signalisiert bereits eine Übertreibung nach unten. Experten sehen die Zone zwischen 44 und 46 Euro als kritische Unterstützung. Fällt der Kurs in diesen Bereich, dürfte der RSI ein klares technisches Reboundsignal liefern. Wer jetzt zwischen 40 und 50 Euro einsteigt, positioniert sich in einer Zone, die historisch gute Kaufgelegenheiten geboten hat.

Fazit: Chance auf über 75% Potenzial
Für Anleger, die an den langfristigen Megatrend Verteidigungsbudgets glauben, bietet die aktuelle Schwäche eine seltene Kaufgelegenheit. Der massive Auftragsbestand spricht eine klare Sprache für die Zukunft. Das Chance-Risiko-Verhältnis verbessert sich mit jedem weiteren Kursverlust. Analysten sehen ein Potenzial von über 75 Prozent bis zum fairen Wert von 80 bis 90 Euro. Vorsicht ist geboten, aber die aktuelle Gratwanderung der Aktie schafft eine attraktive Einstiegsmöglichkeit.

Bn-Redaktion/js
