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Rüstungsboom unter Druck

Rheinmetall-Aktie im freien Fall 13.11.2026, 11:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rüstungsboom unter Druck: Rheinmetall-Aktie im freien Fall
AI MODIFIED
© KI-gestütztes Symbolbild
Die Rheinmetall-Aktie erlebt einen dramatischen Kursverfall und hat seit ihrem Rekordhoch zeitweise mehr als 60 Prozent an Wert verloren. Trotz weiterhin hoher Rüstungsausgaben und langfristiger Wachstumschancen wächst die Nervosität unter den Anlegern. Besonders brisant: Neue Prognosesenkungen und enttäuschte Erwartungen setzen den einstigen Börsenliebling unter Druck.
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Rheinmetall verliert massiv an Wert

Noch vor wenigen Monaten gehörte Rheinmetall zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Inzwischen hat sich das Bild grundlegend verändert. Vom Rekordhoch bei rund 2.000 Euro fiel die Aktie zeitweise auf unter 770 Euro zurück. Allein am Mittwoch verloren die Papiere rund sieben Prozent, am Donnerstag folgten weitere Kursverluste. Am Freitagvormittag notierte die Aktie erneut bei rund 770 Euro und damit deutlich unter früheren Höchstständen.

Prognosesenkung belastet die Anleger

Ein wesentlicher Grund für die Schwäche sind die jüngsten Geschäftszahlen und die erneut gesenkte Jahresprognose. Rheinmetall kämpft mit Verzögerungen bei wichtigen Rüstungsprojekten. So verschieben sich Aufträge im Zusammenhang mit der Modernisierung von Bundeswehrfahrzeugen. Auch im Geschäft mit Artilleriemunition werden Umsätze später als ursprünglich erwartet realisiert. Die Probleme nähren Zweifel daran, wie schnell der Konzern seine ambitionierten Wachstumsziele tatsächlich erreichen kann.

Analysten werden vorsichtiger

Auch bei den Analysten wächst die Zurückhaltung. Das Analysehaus Jefferies reduzierte sein Kursziel von 1.350 auf 1.100 Euro, bestätigte allerdings die Kaufempfehlung. Damit liegt die neue Zielmarke weiterhin rund 40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs. Andere Experten haben ihre Einschätzungen ebenfalls zurückgenommen. Entscheidend dürfte nun sein, ob Rheinmetall das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen und die angekündigten Wachstumspläne umsetzen kann.

Rüstungsboom steht vor einer Bewährungsprobe

Die langfristigen Perspektiven der europäischen Rüstungsindustrie gelten weiterhin als attraktiv. Zahlreiche NATO-Staaten wollen ihre Verteidigungsausgaben erhöhen und ihre militärischen Fähigkeiten modernisieren. Dennoch zeigt der Kursrückgang, dass hohe politische Ausgabenversprechen allein nicht ausreichen. Anleger verlangen zunehmend konkrete Auftragseingänge, steigende Umsätze und überzeugende Gewinnmargen. Gleichzeitig sorgen mögliche diplomatische Fortschritte im Ukraine-Krieg für zusätzliche Unsicherheit bei den Rüstungsaktien.

Jetzt richtet sich alles auf Ende November

Für Rheinmetall wird der bevorstehende Kapitalmarkttag Ende November besonders wichtig. Dort muss das Management zeigen, wie der Konzern seine langfristigen Wachstumsziele trotz der aktuellen Verzögerungen erreichen will. Vorstandschef Armin Papperger steht dabei unter besonderer Beobachtung, nachdem selbst seine jüngsten Aktienkäufe den Kursverfall nicht stoppen konnten. Für Anleger bleibt die Lage damit angespannt: Einerseits könnten die niedriger bewerteten Aktien neue Chancen bieten, andererseits drohen bei weiteren Enttäuschungen zusätzliche Kursverluste.

 
Bn-Redaktion/lh
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