Sanierung vollzogen – Wolfspeed erlebt spektakulären Börseneinstieg: Wolfspeed nach Chapter‑11: Kursrally, neue Aktienstruktur und Risiken im Fokus

Wolfspeed hat das Insolvenzverfahren erfolgreich beendet und sich im Börsenhandel spektakulär zurückgemeldet. Doch hinter dem Kursfeuerwerk lauern strukturelle Herausforderungen und erhebliche Unsicherheiten.
Börsencomeback nach Schuldenschnitt und Komplettumbau

Am 29. September bestätigte das zuständige US-Gericht den Sanierungsplan von Wolfspeed. Damit hat das Unternehmen das Verfahren zur Gläubigerbefreiung erfolgreich abgeschlossen. Im Zuge der Reorganisation wurde die gesamte Schuldenlast um rund 70 Prozent reduziert, gleichzeitig sinken die jährlichen Zinszahlungen um etwa 60 Prozent.

Die bisherigen Stammaktien wurden vollständig gelöscht. Altaktionäre erhielten nur einen sehr kleinen Teil der neu ausgegebenen Papiere. Die neue Aktienzahl liegt bei etwa 25 Millionen Stück, während vor der Restrukturierung über 156 Millionen im Umlauf waren.

Mit dem Neustart ging ein rascher Kursanstieg einher. Die Wolfspeed-Aktie stieg zunächst um 25 Prozent und erreichte am 30. September ein neues Jahreshoch von 32 US-Dollar. Allein diese Bewegung zeigt, wie stark die Märkte auf das Sanierungssignal reagierten.

Spekulation trifft Realität – wie Anleger das Papier treiben

Der Kursanstieg beruht weniger auf operativen Erfolgen, sondern auf Spekulation, Shortdruck und begrenztem Aktienvolumen. Wolfspeed ist in kurzer Zeit zum Ziel spekulativer Käufer geworden. Geringe Liquidität, Hoffnung auf einen Turnaround und hohe Shortquoten befeuern die Dynamik zusätzlich.

Doch das operative Fundament bleibt schwach. Im dritten Quartal 2025 lag der Umsatz bei 185 Millionen US-Dollar. Zwar übertraf das Unternehmen die Erwartungen beim Ergebnis je Aktie mit minus 0,72 US-Dollar, dennoch brach der Kurs im Anschluss um fast 19 Prozent ein. Gleichzeitig kündigte das Management an, rund 25 Prozent der Belegschaft abzubauen.

Finanzanalysten kritisieren die weiterhin angespannte Liquiditätslage. Ein Verhältnis von kurzfristigen Vermögenswerten zu kurzfristigen Verbindlichkeiten von nur 0,36 gilt als alarmierend. Auch die Konkurrenz im Halbleitermarkt, insbesondere bei Siliziumkarbid, bleibt hoch.

Wie nachhaltig ist die neue Dynamik an der Börse

Wolfspeed ist zurück im Spiel, doch die Herausforderungen bleiben massiv. Die Kursentwicklung zeigt, wie sensibel Märkte auf Umstrukturierungen reagieren, vor allem wenn Hoffnung die Bewertung dominiert.

Jetzt steht Wolfspeed vor dem nächsten Test. Kann das Unternehmen die operative Wende schaffen, seine Produktionsziele erreichen und neue Investoren überzeugen?

Oder entpuppt sich die aktuelle Rally als kurzer Reflex auf ein spektakuläres Kapitelende in der Insolvenzgeschichte?

Bn-Redaktion/jh
