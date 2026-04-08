SAP-Aktie im Aufwind

Erholungsgewinne nach monatelanger Talfahrt 08.04.2026, 18:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SAP
© Bild von SAP
Im Zuge der allgemeinen Markterholung am Mittwoch verzeichnen auch die Anteile des Softwarekonzerns SAP deutliche Zuwächse. Nach einer langanhaltenden Schwächephase kletterte die Aktie um rund 5 % nach oben. Getrieben durch die geopolitische Entspannung zwischen den USA und dem Iran erreicht der Titel damit den höchsten Stand seit gut zwei Wochen. Dennoch mahnen Marktbeobachter zur Vorsicht: Charttechnisch wird der Anstieg derzeit lediglich als technische Gegenbewegung und noch nicht als nachhaltige Trendwende gewertet.
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Name Aktuell Diff. Börse
SAP 147,96 EUR +0,87 % L&S Exchange

Chartbild bleibt trotz Kurssprung angeschlagen
Trotz der aktuellen Gewinne ist das langfristige Chartbild der SAP-Aktie weiterhin von einem deutlichen Abwärtstrend geprägt. Vom Allzeithoch bei 283,50 Euro hat sich der Kurs in der Spitze fast halbiert. Die Kombination aus Sorgen rund um die KI-Strategie des Konzerns und den belastenden Auswirkungen des Nahost-Konflikts führten seit Jahresbeginn zu einem Minus von fast 30 %. Aktuell notiert die Aktie noch immer weit unter ihren wichtigen gleitenden Durchschnitten, was die technische Schwäche unterstreicht.

Aktienanalyse

Erste Anzeichen einer Bodenbildung
Technische Indikatoren liefern derzeit ein gemischtes Bild. Während der MACD (Trendstärke-Indikator) erste bullishe Tendenzen zeigt, hat der Relative-Stärke-Index (RSI) ein nachhaltiges Kaufsignal bisher noch nicht bestätigt. Experten identifizieren jedoch im Bereich zwischen 145 und 155 Euro eine mögliche Bodenbildung (Rounding Bottom). Ein prozyklisches Kaufsignal würde sich allerdings erst ergeben, wenn die Aktie die Marke von 165 Euro nachhaltig überwindet und damit auf ihre 50-Tage-Linie trifft.

Fazit: Marktumfeld treibt, relative Stärke fehlt
Obwohl zur Wochenmitte Käufer in den Markt zurückkehren, bewegt sich die SAP-Aktie lediglich im Rahmen des stark performenden Gesamtmarktes. Eine eigene, überdurchschnittliche Dynamik ist bisher nicht erkennbar. Eine umfassende Entspannung des Chartbildes würde erst bei einer Rückeroberung der Zone zwischen 200 und 220 Euro eintreten. Solange diese Hürden bestehen, bleibt die Erholung fragil und ist primär auf das verbesserte makroökonomische Umfeld zurückzuführen.

Bn-Redaktion/js
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