SAP im Rückwärtsgang

13.09.2025, 12:54 Uhr

Der deutsche Software-Gigant SAP steckt in Schwierigkeiten. Während amerikanische Konkurrenten mit Erfolgen im KI-Bereich neue Rekorde aufstellen, häufen sich bei SAP die Warnsignale. Experten warnen vor einer gefährlichen Kursentwicklung, die die Aktie deutlich nach unten drücken könnte. Die Börse reagiert mit anhaltender Schwäche, und Investoren scheinen ihr Geld zunehmend in andere Tech-Werte umzuschichten.
Übernahmen als Strategie
SAP versucht durch Zukäufe wieder in die Erfolgsspur zu finden, um das angeschlagene Image aufzubessern. Der jüngste Kauf eines KI-Recruiting-Spezialisten soll das Wachstum ankurbeln. Die Börse reagiert jedoch mit Skepsis auf solche Manöver. Die Investoren bleiben vorsichtig gegenüber teuren Akquisitionen, die die strukturellen Probleme nicht lösen und das ohnehin angespannte Budget weiter belasten könnten.

Kontinuierlicher Stellenabbau
Das Management von SAP plant einen kontinuierlichen Personalabbau über die kommenden Jahre. Diese regelmäßigen Kürzungen werden von Beobachtern als ein Zeichen der Schwäche interpretiert. Während innovative Unternehmen Personal aufbauen, muss SAP schrumpfen, was die Innovationskraft beeinträchtigen und das Vertrauen der Mitarbeiter schwächen könnte.

Charttechnik zeigt dunkle Wolken
Auch die charttechnische Analyse der SAP-Aktie zeichnet ein schwaches Bild. Nach einem Allzeithoch folgte ein drastischer Einbruch. Die anschließende Erholung war schwach, was eine Formation bildete, die von Experten als Umkehrformation gewertet wird und auf weitere Kursverluste hindeutet. Zudem hat sich ein technisches Signal gebildet, das von Charttechnikern als Verkaufssignal gesehen wird.

Fazit: Investoren in der Warteschleife
SAP steht vor gewaltigen Herausforderungen. Während Konkurrenten wie Oracle mit echter KI-Innovation punkten, fehlt bei SAP das organische Wachstum. Die Kombination aus schwierigen Fundamentaldaten und negativen charttechnischen Signalen lässt institutionelle Investoren eher zurückhaltend agieren. Die Aktie könnte sich erst wieder fangen, wenn sich eine neue fundamentale Bewertung des Unternehmens abzeichnet.

Stimmung in der Börsennews-Community
Die Nutzer der Community diskutieren kontrovers über die Zukunft der SAP-Aktie. Es gibt Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung des Unternehmens, insbesondere im Vergleich zu Konkurrenten mit höherem Wachstum und niedrigeren Preisen. Gleichzeitig wird aber auch das positive Feedback von Analysten und die strategische Neuausrichtung in Richtung KI als Wachstumstreiber gesehen. Zur Diskussion

