Goldrausch 2.0:
60 % Insideranteil – warum dieser Gold-Explorer als Geheimtipp gilt
Anzeige
SAP - (K)Ein Ende des Debakels abzusehen

Die nächsten Kursziele 25.11.2025, 11:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP - (K)Ein Ende des Debakels abzusehen: Die nächsten Kursziele
© Bild von David Underland auf Pixabay
Das Börsenjahr 2025 neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Für die Aktie des deutschen Softwaregiganten SAP droht 2025 in einem veritablen Kursdebakel zu enden. SAP weist derzeit eine negative Performance in 2025 auf. Startete die Aktie das Börsenjahr im Bereich von 235 Euro, muss sie derzeit aufpassen, nicht unter die psychologisch relevante Marke von 200 Euro zu rutschen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 204,60 EUR -1,28 % Lang & Schwarz

Nicht unerwähnt soll jedoch die kräftige Kursrallye bleiben, die das Handelsgeschehen in den ersten Wochen 2025 prägte. Mit dem Erreichen der Zone um 280 Euro im Februar dieses Jahres endete jedoch die zwar knackige aber doch recht kurze Rallyephase.
Dass der SAP-Aktie nun ein mit zahlreichen Herausforderungen gespicktes Jahresfinale drohen dürfte, verdeutlicht der untere Chart. 

SAP - (K)Ein Ende des Debakels abzusehen. Die nächsten Kursziele

In der letzten Kommentierung zur SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP)  an dieser Stelle vom 23. Oktober thematisierten wir die etwas enttäuschend ausgefallenen Zahlen für das 3. Quartal 2025. Zum einen blieb SAP etwas hinter den Erwartungen hinsichtlich des Umsatzwachstums zurück. Zum anderen fehlte dem Markt eine belastbare „KI-Perspektive“. Dass sich SAP aktuell im Clinch mit der Europäischen Kommission befindet, gilt als ein weiterer Belastungsfaktor für die Aktie.

Die Korrektur hat noch nichts von ihrer Dominanz eingebüßt. Zudem gilt es, einen Rücksetzer unter die 200 Euro als mögliches Szenario zu diskutieren, denn das Chartbild trübt sich seit Wochen kontinuierlich ein.

SAP Aktienchart

Wir haben einen 2-Jahres-Chart auf Tagesbasis bemüht, um die aktuelle Konstellation adäquat darzustellen. 

Seit Februar dieses Jahres wird der Kurs von Abwärtstrends dominiert. Deren Dynamik nimmt zu. Und es gibt aus charttechnischer Sicht weitere Warnzeichen. Die 200-Tage-Linie wurde bereits im Sommer bärisch gekreuzt (Aktienkurs fällt unter 200-Tage-Linie). Nach einem gewissen Nachlauf kippt die 200-Tage-Linie nun nach unten weg. Weitaus relevanter ist jedoch der Umstand, dass die SAP-Aktie den Kursbereich um 209 Euro fürs Erste aufgeben musste. Hier lag eine potenzielle Doppelbodenformation, die bei einer weiteren Bestätigung als Basis für eine Erholung hätte dienen können. Stattdessen gerät die Marke von 200 Euro in den Fokus. Hierbei handelt es sich um eine vermeintlich stark ausgebildete Unterstützung. Die Chance auf einen (temporären) Stopp der Korrektur ist somit durchaus gegeben. Sollte es jedoch unter die 200 Euro gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte es rasch auf 185 Euro  / 175 Euro gehen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes auf 225 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU73TV
Ask: 1,03
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GU15UN
Ask: 4,93
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU73TV GU15UN. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
2 Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt Hauptdiskussion
3 Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben Hauptdiskussion
4 Klingbeil an USA: Nicht über Köpfe der Ukrainer verhandeln Hauptdiskussion
5 BYD vor dem Neustart: Was steckt hinter dem Druck? Hauptdiskussion
6 Bundesrat macht Weg frei für Entlastung bei Energiepreisen Hauptdiskussion
7 Dax schöpft hinsichtlich Jahresendrallye Hoffnung: Infineon – Ist das endlich die Trendwende? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax kommt nicht in Schwung. Ein Warnzeichen? Hannover Rück – …

13:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Thyssenkrupp Nucera bricht ein: Wasserstoff-Hoffnung zerplatzt

12:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rüstungswerte seit Wochen tiefrot: Wie weit kann das für Hensoldt …

12:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nokia startet durch: Mega-Deals in Indien & Taiwan

12:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex startet EU-Offensive: Mit diesem Partner gelingt's

11:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD vs. Tesla: EV-Krone mit Kratzern

Gestern 19:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bei Palantir boomt das Geschäft: Doch warum wankt das Vertrauen?

Gestern 18:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia unter Druck: Anleger bleiben nervös

Gestern 18:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer