SAP vor Q4-Bericht

09.01.2026, 19:37 Uhr

Die Aktie von SAP befindet sich seit dem Hoch im Februar des vergangenen Jahres in einer anhaltenden Schwächephase. Trotz eines deutlichen Kursrückgangs hat sich die operative Entwicklung des Softwarekonzerns zuletzt weiter verbessert. Vor der Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Quartal rückt daher die Frage in den Fokus, wie gut der Kursverlauf die wirtschaftliche Entwicklung widerspiegelt.
Operative Entwicklung zeigt zunehmende Dynamik

In den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres verzeichnete SAP sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis Zuwächse gegenüber dem Vorjahr. Auch im sequenziellen Vergleich verbesserten sich die Ergebnisse von Quartal zu Quartal. Marktbeobachter gehen davon aus, dass sich dieser Trend im vierten Quartal fortgesetzt hat.

Besonders das Cloud-Geschäft bleibt der zentrale Wachstumstreiber. Die Erlöse aus diesem Segment sollen im Gesamtjahr deutlich über dem Vorjahresniveau liegen. Bereits in den ersten neun Monaten zeigte sich hier ein starkes Wachstum, das die zunehmende Bedeutung der Cloud-Strategie unterstreicht.

Starkes Schlussquartal erforderlich

Beim operativen Ergebnis bewegt sich SAP aktuell im oberen Bereich der ausgegebenen Zielspanne. Da in den ersten neun Monaten noch nicht der Großteil des Jahresziels erreicht wurde, kommt dem vierten Quartal besondere Bedeutung zu. Ein entsprechend starkes Schlussquartal gilt als Voraussetzung, um die Jahresziele zu erfüllen.

Auch beim Free Cashflow wurde die Erwartung zuletzt leicht angehoben. Dies deutet auf eine weiterhin solide Entwicklung der Zahlungsmittelströme hin.

Kostendisziplin wirkt ergebnisstützend

Ein wesentlicher Faktor für die steigende Profitabilität ist die konsequente Kostendisziplin. Der angekündigte Personalabbau sowie weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zeigten bereits Wirkung. Neben den Personalkosten wurden auch Vertriebsaufwendungen reduziert, was sich positiv auf die Margen auswirkte.

Europäischer Cloud-Markt als struktureller Vorteil

In Europa gewinnt die Frage der digitalen Souveränität zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund rücken europäische Cloud-Anbieter stärker in den Fokus. SAP zählt zu den größten Anbietern in diesem Segment und ist damit unabhängig von regionalen Entwicklungen breit aufgestellt. Die Kombination aus Cloud-Lösungen und KI-Anwendungen wird als langfristiger Wachstumstreiber gesehen.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz des schwachen Kursverlaufs im vergangenen Jahr zeigen sich viele Analysten weiterhin zuversichtlich. Die Kursziele liegen deutlich über dem aktuellen Niveau, was die Erwartung widerspiegelt, dass sich die operative Entwicklung mittelfristig auch im Aktienkurs niederschlagen könnte.

