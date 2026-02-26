Gamechanger?:
Scout24 präsentiert starke Jahreszahlen und kündigt weiteres Wachstum an. Doch die Börse straft das Papier ab. Die Angst vor Künstlicher Intelligenz, schwächelnde Privatkunden und die Aussicht auf eine sinkende Profitabilität überschatten die Bilanz. Nun droht dem Immobilienportal-Betreiber sogar der Rauswurf aus dem wichtigsten deutschen Börsenindex.
Rekordzahlen verpuffen wirkungslos
Eigentlich liefen die Geschäfte für Scout24 im vergangenen Jahr hervorragend. Dank einer ungebrochen hohen Nachfrage nach Abonnements bei Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam konnten Umsatz und der operative Gewinn deutlich gesteigert werden. Ein positiver Steuereffekt beflügelte den Nachsteuergewinn zusätzlich. Doch an der Börse herrscht Katerstimmung. Die Aktie geriet nach der Zahlenvorlage zunächst massiv unter Druck und konnte die Verluste im Tagesverlauf nur mühsam eindämmen.

KI-Angst und DAX-Zittern
Der Kursrutsch der letzten Monate hat einen branchenspezifischen Hintergrund: Wie viele andere Werte aus dem Software- und Internetsektor leidet Scout24 unter der grassierenden Sorge der Anleger vor den Auswirkungen Künstlicher Intelligenz. Investoren befürchten, dass KI etablierte Geschäftsmodelle massiv stören könnte. Seit dem Rekordhoch im vergangenen Sommer hat sich der Kurs in etwa halbiert. Die bittere Konsequenz dieser Talfahrt: Im März droht Scout24 der unrühmliche Abstieg aus dem DAX.

Spanien-Expansion kostet Marge
Für das laufende Jahr gibt sich das Management ehrgeizig und peilt ein weiteres, deutliches Umsatzwachstum an. Ein beträchtlicher Teil dieses Plus soll durch die jüngsten Übernahmen der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia erzielt werden. Dieser Expansionskurs hat jedoch einen Haken: Das Unternehmen kündigte an, dass die operative Gewinnmarge im Vergleich zum erfolgreichen Vorjahr voraussichtlich zurückgehen wird.

Analysten sehen Bremsspuren
Marktexperten fällen ein durchwachsenes Urteil. Zwar wird dem Unternehmen ein solides Schlussquartal bescheinigt, gleichzeitig hat sich das Umsatzwachstum im Vergleich zu den vorherigen Quartalen aber merklich abgeschwächt. Analysten weisen zudem mahnend darauf hin, dass die Erlöse im Geschäft mit Privatkunden hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind – ein Schwachpunkt, der am Markt schlecht aufgenommen werden könnte. Die restlichen Zahlen und der Ausblick deckten sich hingegen weitgehend mit den Prognosen der Experten.

