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Siemens Energy

Insiderverkauf sorgt für Aufsehen! 09.04.2026, 17:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Energie
© Symbolbild von Andrey Metelev auf Unsplash
Siemens Energy verzeichnet nach einem massiven Kursanstieg erste Insiderverkäufe, die jedoch als normale Gewinnmitnahmen gewertet werden. Operativ überzeugt der Konzern mit starkem Gewinnwachstum und einem Rekord-Auftragsbestand, insbesondere im Bereich Grid Technologies. Analysten bleiben optimistisch und sehen weiteres Kurspotenzial, während kommende Quartalszahlen richtungsweisend sein dürften.
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Siemens Energy 164,87 EUR +1,76 % Lang & Schwarz

Insiderverkauf auf hohem Kursniveau sorgt für Aufmerksamkeit

Nach einer außergewöhnlich starken Kursentwicklung bei Siemens Energy nutzen erste Führungskräfte offenbar das erreichte Preisniveau für Gewinnmitnahmen. Eine aktuelle Pflichtmitteilung zeigt, dass Aufsichtsratsmitglied Robert Kensbock am Mittwoch Aktien über den Handelsplatz Xetra im Gesamtwert von 81.770 Euro veräußert hat. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei 163,54 Euro.

Der Zeitpunkt dieser Transaktion ist bemerkenswert, fällt er doch in eine Phase, in der sich die Aktie in unmittelbarer Nähe zu ihrem 52-Wochen-Hoch bewegt. Mit einem aktuellen Kurs von 162,78 Euro steht auf Sicht von zwölf Monaten ein Plus von über 188 Prozent zu Buche. In Marktbeobachterkreisen werden solche Verkäufe nach starken Kursanstiegen jedoch häufig als normale Portfolioanpassung interpretiert und nicht zwangsläufig als negatives Signal gewertet.

Starke Zahlen und Milliardenaufträge treiben das Geschäft

Operativ präsentiert sich Siemens Energy weiterhin in robuster Verfassung. Nach einem bereits erfolgreichen Jahr 2025 konnte der Konzern seine Dynamik auch im ersten Quartal 2026 fortsetzen. Der Gewinn vor Sondereffekten stieg im Jahresvergleich deutlich von 481 Millionen Euro auf 1,159 Milliarden Euro.


Als zentraler Wachstumstreiber erweist sich dabei insbesondere das Segment Grid Technologies. Die zunehmenden Investitionen in die globale Energieinfrastruktur und die fortschreitende Energiewende sorgen für eine anhaltend hohe Nachfrage. Ein herausragendes Beispiel ist das Großprojekt Eastern Green Link 4, eine Hochspannungs-Gleichstromverbindung zwischen Schottland und England, die Siemens Energy Ende März einen Auftrag im Volumen von knapp 4 Milliarden US-Dollar einbrachte.

Der Blick auf den gesamten Auftragsbestand unterstreicht die solide Ausgangslage des Konzerns. Mit einem Rekordwert von 146 Milliarden Euro verfügt Siemens Energy über eine langfristig gut abgesicherte Auslastung, die Planungssicherheit für die kommenden Jahre schafft.

Analysten bleiben zuversichtlich trotz Gewinnmitnahmen

Trotz des Insiderverkaufs zeigen sich Analysten weitgehend unbeeindruckt und halten an ihrer positiven Einschätzung fest. Ein häufig genanntes Kursziel liegt derzeit bei 182,00 Euro, was auf weiteres Potenzial hindeutet.

Die nächsten entscheidenden Impulse werden allerdings erst mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal am 5. August 2026 erwartet. Bis dahin dürfte die Entwicklung in der Netzsparte weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Parallel dazu bleibt die laufende Restrukturierung bei Siemens Gamesa ein wesentlicher Faktor, der den weiteren Kursverlauf beeinflussen kann.

Insgesamt bewegt sich Siemens Energy damit in einem Spannungsfeld aus starker operativer Entwicklung, strukturellem Rückenwind durch die Energiewende und ersten Gewinnmitnahmen auf Führungsebene, die den Markt zumindest kurzfristig sensibler für mögliche Richtungswechsel machen könnten.

Bn-Redaktion/aw
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