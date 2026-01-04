Siemens Energy

Verschneite Straße
© Symbolbild von Evgeny Arsenev auf Unsplash
Siemens Energy ist mit einem starken Kursplus ins Jahr 2026 gestartet und setzt seinen beeindruckenden Aufwärtstrend aus 2025 fort. Angetrieben wird die positive Marktstimmung durch arktisches Winterwetter, das die Energienachfrage und damit auch die Aktienkurse in der Branche steigen lässt. Mit einer dominanten Stellung institutioneller Anleger und einer Wertsteigerung von 600 Prozent in drei Jahren gilt Siemens Energy inzwischen als Vorzeigekonzern im Energiesektor.
Starker Jahresauftakt: Siemens Energy profitiert vom Winterwetter

Siemens Energy hat das Börsenjahr 2026 mit einem überzeugenden Plus begonnen. Die Aktie legte am ersten Handelstag um 2,0 Prozent zu und setzt damit nahtlos an die starke Kursentwicklung des Vorjahres an. Bereits 2025 war das Papier um nahezu 140 Prozent gestiegen – ein Kursanstieg, der Siemens Energy im DAX zum zweitstärksten Wert machte. Der jüngste Zuwachs unterstreicht die anhaltende Dynamik und die wiedererstarkte Position des Energietechnikkonzerns am Markt.

Die Kursentwicklung steht dabei nicht isoliert, sondern reiht sich in eine breite Aufwärtsbewegung im Energie- und Versorgungssektor ein. Auch Wettbewerber wie RWE und Eon profitierten vom freundlichen Marktumfeld und verzeichneten zum Jahresauftakt Zugewinne von 3,2 beziehungsweise 2,0 Prozent.

Arktische Kälte treibt Nachfrage – und Kurse

Ein wesentlicher Impulsgeber für die positive Branchenstimmung ist die aktuelle Wetterlage: Ein arktisches Kaltluftgebiet sorgt derzeit in weiten Teilen Europas für deutlich unterdurchschnittliche Temperaturen. Die gestiegene Energienachfrage, vor allem im Heiz- und Strombereich, führt zu höheren Erdgaspreisen – ein traditioneller Rückenwind für Energieversorger und Anbieter von Energietechnik.

Auch Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien legten zu: SMA Solar verteuerte sich um 4,9 Prozent, Nordex um 3,9 Prozent, und Energiekontor kletterte sogar um 5,6 Prozent. Der europäische Stoxx-Subindex für Versorger gewann 1,7 Prozent und bestätigt damit die breite Marktbewegung innerhalb des Energiesektors.

Investorenvertrauen zurück – Institutionelle dominieren

Die Aktionärsstruktur von Siemens Energy zeigt zum Stichtag 31. August 2025 eine klare Ausrichtung: 64 Prozent der Anteile befinden sich im Besitz institutioneller Investoren. Privatanleger halten lediglich 14 Prozent der Aktien. Diese Verteilung spiegelt das Vertrauen professioneller Investoren in die langfristige Perspektive des Konzerns wider.

Für frühe Investoren hat sich das Engagement mehr als gelohnt. Wer vor drei Jahren eingestiegen ist, kann sich über eine Wertsteigerung von rund 600 Prozent freuen – eine außergewöhnliche Rendite, die das Ausmaß der operativen und strukturellen Wende bei Siemens Energy verdeutlicht. Der ehemalige Problemfall hat sich damit endgültig als fester Bestandteil des DAX zurückgemeldet – und als einer der größten Gewinner im Energiezeitalter der Transformation.

Bn-Redaktion/aw
