Nächster Krypto-Turbo:
DOGE & Litecoin: Rollt hier jetzt die nächste Mining‑Offensive an!
Anzeige
Starker US-Motor trifft schwache Heimat

Telekom-Aktie nach Quartalszahlen leicht unter Druck 07.08.2025, 12:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Starker US-Motor trifft schwache Heimat: Telekom-Aktie nach Quartalszahlen leicht unter Druck
© Symbolbild von Telekom
Die Deutsche Telekom hat mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose überrascht. Trotzdem verliert die Aktie am Donnerstagmorgen leicht an Wert. Das gesunde Wachstum in den USA kontrastiert mit einer stagnierenden Entwicklung im deutschen Heimatmarkt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 30,11 EUR -3,68 % Quotrix Düsseldorf
DAX 24.297,02 PKT +1,47 % Ariva Indikation
T-Mobile US 205,40 EUR +0,07 % Baader Bank

Starke Zahlen und angehobene Prognose

Der DAX-Konzern erzielte im zweiten Quartal ein bereinigtes EBITDA AL von rund 11 Milliarden Euro und hob die Jahresprognose deutlich an. Erwartet wird nun ein operatives Ergebnis von mehr als 45 Milliarden Euro sowie ein Free Cashflow AL von über 20 Milliarden Euro. Treiber dieser Entwicklung bleibt die US-Tochter T-Mobile, die mit Zuwachs bei Mobilfunkkunden und starkem Cashflow die Konzernzahlen stützt.

Marktbelastung durch schwache Inlandsentwicklung

Im Heimatmarkt hingegen verzeichnete die Deutsche Telekom einen Umsatzrückgang von rund 1,3 Prozent im Jahresvergleich. Der intensive Wettbewerb und Preisdruck auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt hinterlässt Spuren. Zusätzlich belastet der schwache US-Dollar die in Euro umgerechneten Umsätze. Trotz dieser Gegenwinde konnte das operative Ergebnis dank des starken US-Geschäfts dennoch verbessert werden.

Verhaltene Reaktion an der Börse

Die Aktie notierte am Donnerstagvormittag rund 0,7 Prozent tiefer bei etwa 30,2 Euro. Die verhaltene Reaktion dümpelt zwischen positiven Erwartungen an das Gesamtjahr und kurzfristigen Belastungen durch Währungseffekte sowie den Rückgang im Heimatmarkt. Analysten zeigen sich vorsichtig optimistisch, verweisen jedoch auf die zunehmende Bedeutung des US-Geschäfts für die Bewertung des Gesamtkonzerns.

Bleibt T-Mobile der alleinige Wachstumstreiber

Die Entwicklung der kommenden Monate dürfte stark davon abhängen, ob die Telekom ihre Marktposition in Deutschland stabilisieren kann oder das Wachstum weiterhin fast ausschließlich aus den Vereinigten Staaten stammt. Gelingt die Balance zwischen Heimatmarkt und internationalem Geschäft, könnte das Papier mittelfristig weiteres Potenzial entfalten.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH0LDA
Ask: 1,42
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VK0CNU
Ask: 4,90
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH0LDA VK0CNU. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
2 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
3 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
4 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
5 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
6 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
7 Original-Research: DWK Deutsche Wasserkraft AG (von Parmantier & Cie. GmbH): Buy Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Deutsche Telekom: Starke Zahlen und dennoch knickt die Aktie ein

13:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Allianz mit starken Zahlen: Geht es nun für die Aktie in Richtung …

12:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gewinnsprung trotzt Absatzschwäche und Umbaukosten: DEUTZ Aktie …

11:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kurseinbruch nach Zahlen: Sind das jetzt schon Kaufkurse bei Zalando…

10:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

McDonald's schlägt Erwartungen: Aktie zieht an!

Gestern 17:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy vor Dividende? Jetzt wird’s spannend!

Gestern 16:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zalando überrascht mit starken Zahlen: Aktienkurs fällt dennoch

Gestern 16:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cathay Pacific schlägt zu: 8,1-Milliarden-Deal mit Boeing – doch …

Gestern 11:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer