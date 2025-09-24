Doppelschlag in Colorado Bohrstart fix
Skull Creek macht die Fläche jetzt zum Gamechanger
Stellantis setzt aufgrund schwacher Nachfrage und Überkapazitäten die Produktion in mehreren europäischen Werken aus, was tausende Arbeitsplätze betrifft. Parallel dazu rudert der Konzern bei der Elektromobilität in Nordamerika zurück und fokussiert sich stärker auf kurzfristige Kundenbedürfnisse statt langfristige E-Ziele. Trotz einer Datenschutzpanne und strategischer Unsicherheiten bleibt Stellantis in einigen Marktsegmenten stark, doch die Zukunft des Konzerns steht auf dem Prüfstand.
Stellantis drosselt europäische Produktion

Stellantis steht vor massiven Herausforderungen in Europa. Aufgrund schwacher Nachfrage und struktureller Überkapazitäten setzt der Konzern in mehreren Werken die Produktion aus. Ab Ende September stehen die Bänder im französischen Poissy sowie im italienischen Pomigliano still – zunächst für mehrere Wochen. Betroffen sind insbesondere die Modelle DS3 und Opel Mokka in Frankreich sowie Fiat Panda und Alfa Romeo Tonale in Italien. Insgesamt sind rund 5.800 Beschäftigte betroffen, davon 2.000 in Frankreich und 3.800 in Italien.

Der Schritt ist mehr als ein temporärer Eingriff in den Betriebsablauf. Die Maßnahmen verdeutlichen, dass Stellantis mit einem strukturellen Nachfrageproblem im europäischen Pkw-Markt konfrontiert ist. Die Produktionsstopps dienen laut Konzernangaben dazu, die hohen Lagerbestände bis zum Jahresende zu reduzieren. Doch die Dimension der Eingriffe lässt Zweifel an der kurzfristigen Erholung aufkommen.

Rückwärtsgang bei der Elektro-Strategie: Nordamerika als Problemzone

Während sich viele Wettbewerber voll und ganz auf E-Mobilität fokussieren, schlägt Stellantis einen anderen Kurs ein – und das ausgerechnet auf dem wichtigen US-Markt. Dort wurde kürzlich die Entwicklung des Jeep Gladiator 4xe Plug-in-Hybrids gestoppt. Zuvor hatte der Konzern bereits den geplanten vollelektrischen Ram 1500 gestrichen. Die Gründe liegen laut Management in der zurückhaltenden Nachfrage bei großen Pickups mit Elektroantrieb.

Statt sich an politischen Zielvorgaben zu orientieren, will Stellantis stärker auf die tatsächlichen Kundenbedürfnisse eingehen. Dieser Strategiewechsel verschafft dem Unternehmen kurzfristig operative Flexibilität – vor allem im Hinblick auf die Kostenstruktur. Gleichzeitig riskiert Stellantis damit, im Rennen um die Elektromobilität an Tempo zu verlieren, während Konkurrenten ihre Modelle in Serie bringen und Marktanteile sichern.

Datenschutzpanne als Nebenkriegsschauplatz 

Zu den operativen und strategischen Belastungen kommt auch noch ein IT-Vorfall: In Nordamerika wurde eine externe Plattform des Kundendienstes Ziel eines Cyberangriffs. Dabei erlangten Unbefugte Zugriff auf Kontaktdaten von Kunden. Finanzielle Informationen seien nach Unternehmensangaben nicht betroffen gewesen. Dennoch wirft der Vorfall Fragen zur digitalen Sicherheitsarchitektur des Konzerns auf.

Trotz dieser Schwierigkeiten kann Stellantis im europäischen Markt einige stabile Kennzahlen vorweisen: Mit einem Marktanteil von 16,7 Prozent belegt der Konzern Platz zwei auf dem Pkw-Markt der EU30. Besonders stark zeigt sich Stellantis im Segment der Hybridfahrzeuge, wo der Marktanteil über 18 Prozent liegt. Auch im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge bleibt die Pro-One-Sparte führend.

Diese Zahlen belegen, dass der Konzern weiterhin über solide Marktpositionen verfügt – doch sie stehen im Kontrast zur operativen Realität. Die Frage bleibt, ob Stellantis mit der Neuausrichtung seiner Elektrostrategie den Spagat zwischen kurzfristiger Marktanpassung und langfristiger Zukunftsfähigkeit meistern kann.

Bn-Redaktion/aw
