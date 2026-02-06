Stellantis verbrennt Milliarden

Stellantis vollzieht einen drastischen Kurswechsel und zahlt dafür einen hohen Preis. Der internationale Autokonzern verabschiedet sich in weiten Teilen von seiner bisherigen E-Mobilitätsstrategie und muss massive Wertberichtigungen vornehmen. Erstmals seit Jahren wird zudem keine Dividende ausgeschüttet. Parallel dazu zerbricht eine zentrale Batteriepartnerschaft in Nordamerika, was den Strategiewechsel zusätzlich unterstreicht.
Milliardenabschreibungen offenbaren Fehleinschätzungen

Die Dimension der Korrektur ist außergewöhnlich: Stellantis verbucht Abschreibungen in Höhe von rund 22,2 Milliarden Euro. Der größte Teil dieser Summe resultiert aus der grundlegenden Neubewertung der Produkt- und Technologieplanung. Insbesondere die ursprünglichen Absatzprognosen für Elektrofahrzeuge stellten sich als deutlich zu ambitioniert heraus. Die erwartete Marktdurchdringung blieb aus, während Investitionen bereits fest eingeplant und teilweise umgesetzt waren.

Diese Entwicklung schlägt direkt auf das Ergebnis durch. Für das zweite Halbjahr 2025 rechnet der Konzern mit einem Nettoverlust zwischen 19 und 21 Milliarden Euro. In der Konsequenz setzt Stellantis die Dividendenzahlungen aus. Für Anteilseigner bedeutet das eine doppelte Belastung: sinkende Ergebniszahlen und der Wegfall laufender Ausschüttungen.

Rückzug aus Kanada: LG Energy Solution übernimmt Kontrolle

Zeitgleich zur finanziellen Neubewertung zieht sich Stellantis aus einem zentralen Batterieprojekt zurück. Der südkoreanische Partner LG Energy Solution übernimmt für symbolische 100 Dollar den 49-Prozent-Anteil von Stellantis an dem gemeinsamen Batteriewerk in Kanada. In das Projekt waren zuvor mehr als 5 Milliarden kanadische Dollar investiert worden, was umgerechnet etwa 3,65 Milliarden US-Dollar entspricht.

Der Schritt ist kein Einzelfall. Bereits 2024 hatte LG Energy Solution eine vergleichbare Transaktion mit General Motors vollzogen und dessen Anteil am Batteriewerk in Lansing übernommen. Die Entwicklung zeigt, wie stark sich die Prioritäten auf Herstellerseite verschoben haben und wie konsequent Investitionen in die Elektromobilität zurückgefahren werden.

Lieferprobleme und politische Faktoren verschärfen den Druck

Zusätzliche Belastung entsteht durch operative Schwierigkeiten. Laut Insiderinformationen kämpft Stellantis mit Engpässen bei der Batterieversorgung. Der französische Zulieferer ACC soll mit der Produktion nicht im geplanten Umfang nachkommen. Die Folge sind Verzögerungen bei mehreren Elektromodellen, deren Produktionsstart bereits vorgesehen war.

Hinzu kommt ein verändertes Marktumfeld. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen entwickelte sich schwächer als erwartet, insbesondere in Nordamerika. Verschärft wurde diese Tendenz durch politische Entscheidungen in den USA. Unter Präsident Donald Trump wurde die Kaufprämie von 7.500 Dollar für Elektrofahrzeuge vollständig gestrichen. Damit entfiel ein zentraler Absatzanreiz für Hersteller, die stark auf den US-Markt gesetzt hatten.

Die unter Joe Biden geförderte Elektrifizierung der Autoindustrie hat damit spürbar an Dynamik verloren. Für Stellantis bedeutet der Strategiewechsel nicht nur Milliardenverluste, sondern auch einen komplexen und langwierigen Umbau der Produktions- und Investitionsplanung.

Bn-Redaktion/aw
