Stimmungsumschwung

Warum Bitcoin-Bullen zurückkehren 06.01.2026, 11:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bitcoin Symbolbild
© Bild von Be Ba auf Pixabay
Der Bitcoin-Markt sendet wieder vorsichtige Lebenszeichen. Optionshändler setzen zunehmend auf steigende Kurse, während ETF-Zuflüsse die Erholung stützen. Doch technische Hürden und hohe Verluste großer Marktteilnehmer bremsen den Optimismus.
Bitcoin-Optionen deuten auf neue Zuversicht hin

Am Terminmarkt mehren sich die Anzeichen für eine vorsichtige Stimmungsaufhellung bei Bitcoin. Besonders gefragt sind Optionen mit Fälligkeit am 30. Januar und einem Ausübungspreis von 100.000 Dollar. Das offene Interesse an diesen Calls ist mehr als doppelt so hoch wie beim nächstgrößeren Kontrakt, Put-Optionen bei 80.000 Dollar. Laut Jake Ostrovskis, Head of OTC Trading bei Wintermute, ist das Volumen zwar nicht außergewöhnlich hoch, die Richtung jedoch eindeutig. Der Markt rechne weniger mit einem starken Abverkauf, die Absicherung nach unten habe sich deutlich verbilligt.

Damit hebt sich das aktuelle Bild klar vom späten Jahr 2025 ab. Damals führten anhaltende Verkäufe am Spotmarkt zu teuren Put-Optionen und spiegelten massive Angst vor weiteren Kursverlusten wider.

Kursentwicklung und ETF-Zuflüsse stützen den Markt

Bitcoin pendelte zuletzt um 93.300 Dollar. Im vierten Quartal war der Kurs um 24 % gefallen und hatte das Jahr bei 87.648 Dollar beendet. Die Marke von 100.000 Dollar wurde zuletzt Mitte November erreicht. Die aktuelle Erholung hat jedoch Kapital zurück in den Markt gezogen. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten Zuflüsse von 697 Millionen Dollar an einem Tag – der höchste Wert seit dem 7. Oktober.

Zuvor hatten diese Produkte nach dem Krypto-Crash Anfang Oktober massive Abflüsse erlebt, als rund 19 Milliarden Dollar an bullischen Positionen ausgelöscht wurden. Rückenwind kommt zudem von anderen Märkten: Gold erreichte neue Rekordstände, Aktien profitierten von starken Tech-Werten. Greg Magadini von Amberdata sieht darin Chancen für länger laufende Call-Optionen und verweist darauf, dass Bitcoin gegenüber Edelmetallen zuletzt hinterherlief.

Technische Hürden bleiben bestehen

Trotz der verbesserten Stimmung bleibt der Markt anfällig. In den vergangenen Monaten scheiterten mehrere Ausbruchsversuche an wichtigen Widerständen und endeten in schnellen Rücksetzern mit hohen Liquidationen. Satraj Bambra, CEO der Börse Rails, hält einen erneuten Anlauf auf 100.000 bis 106.000 Dollar für möglich. Für ein klares bullisches Signal müsse Bitcoin jedoch 106.000 Dollar auf Wochenbasis zurückerobern und halten. Optionsdaten deuten laut Magadini auf eine schnelle Bewegung durch die 90.000er-Zone hin, mit einem möglichen Zwischenstopp bei 105.000 Dollar.

Strategy unter Druck durch hohe Buchverluste

Parallel rücken große Bitcoin-Halter in den Fokus. Strategy Inc. meldete im vierten Quartal einen nicht realisierten Verlust von 17,44 Milliarden Dollar auf seine Bitcoin-Bestände im Wert von rund 63 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hält 673.783 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.026 Dollar. Die Aktie verlor 48 % im Jahr 2025 und notiert fast 70 % unter dem Hoch von November 2024.

Zwar verfügt Strategy über eine Barreserve von 2,25 Milliarden Dollar, doch der Unternehmenswert nähert sich erstmals seit mehr als zwei Jahren dem Wert der reinen Bitcoin-Bestände an. Das verstärkt Zweifel an der Nachhaltigkeit des Corporate-Treasury-Modells und belastet das Vertrauen der Investoren.

Bn-Redaktion/ts
