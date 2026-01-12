Strategy kauft nach

Symbolbild Bitcoin
© Foto von Kanchanara auf Unsplash
Unbeirrt von den jüngsten Buchverlusten baut Strategy seinen Krypto-Schatz weiter massiv aus. Wie das Unternehmen von Michael Saylor am Montag bekannt gab, wurden zwischen dem 5. und 11. Januar weitere 13.627 Bitcoin erworben. Mit einem Investitionsvolumen von fast 1,25 Milliarden US-Dollar handelt es sich um den größten Zukauf seit Juli.
Finanzierung durch Aktienverkäufe
Der aggressive Ausbau der Bestände wurde größtenteils durch frisches Kapital finanziert, das das Unternehmen über den Verkauf neuer Stammaktien der Klasse A am offenen Markt ("At-the-Market") einsammelte. Dieser Schritt unterstreicht Saylors Entschlossenheit, jeden Preisrücksetzer für die Akkumulation zu nutzen.

Flucht nach vorn
Der Zukauf erfolgt in einem schwierigen Umfeld: Erst letzte Woche musste Strategy einen nicht realisierten Verlust von 17,44 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal offenlegen. Auslöser waren der Bitcoin-Kursrutsch von 24 % zum Jahresende sowie neue Bilanzierungsregeln, die eine Bewertung der Krypto-Bestände zum aktuellen Marktwert (Fair Value) vorschreiben.

Reaktion auf Marktsorgen
Das Geschäftsmodell steht unter Beobachtung. Nachdem die Aktie im Jahr 2025 rund 48 % an Wert verlor, wuchsen am Markt die Befürchtungen, Strategy könnte gezwungen sein, Bitcoins zu verkaufen, um laufende Zins- und Dividendenzahlungen zu bedienen. Um dem entgegenzuwirken, hat das Management eine Barreserve aufgebaut, die sich zum 4. Januar auf 2,25 Milliarden US-Dollar belief. Damit will das Unternehmen beweisen, dass es auch ohne den Verkauf von Krypto-Assets liquide bleibt.

Zum Zeitpunkt der Meldung notierten die Aktien von Strategy kaum verändert bei rund 158 US-Dollar, während der Bitcoin bei etwa 90.700 US-Dollar handelte.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
