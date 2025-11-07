TeamViewer

Großinvestor kauft Millionen-Aktien! 07.11.2025, 17:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Investoren
© Symbolbild erstellt von DALL-E
Der norwegische Staatsfonds hat seine Beteiligung an TeamViewer deutlich ausgebaut und hält nun über 4,5 Prozent am Unternehmen. Auch BlackRock und Goldman Sachs haben ihre Positionen taktisch angepasst, was auf verstärkte Aktivitäten institutioneller Investoren hinweist. Hintergrund könnte TeamViewers strategischer Umbau sein, der das Unternehmen für neue Geschäftsfelder fit machen soll.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TeamViewer 5,895 EUR -1,42 % Gettex

Norwegens Staatsfonds baut Position aus

Die Aktionärsstruktur bei TeamViewer ist in Bewegung geraten: Die Norges Bank, zuständig für die Verwaltung des norwegischen Staatsfonds, hat am 3. November 2025 ihre Beteiligung deutlich erhöht. Der Anteil der Stimmrechte stieg auf 3,07 Prozent. Inklusive derivativer Finanzinstrumente liegt die Gesamtposition nun bei 4,50 Prozent – das entspricht rund 5,2 Millionen Aktien.

Die Norges Bank gilt als langfristig orientierter Investor mit ethischen Anlagekriterien. Dass sie gerade jetzt ihre Position aufstockt, kann als Vertrauensbeweis in die mittelfristige Entwicklung des Göppinger Software-Anbieters verstanden werden.

BlackRock justiert – aber bleibt investiert

Auch BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, hat seine Beteiligung rund um den 3. und 4. November neu kalibriert. Am 3. November wurden direkte Stimmrechte von 5,04 Prozent gemeldet, nur einen Tag später reduzierte sich dieser Anteil wieder leicht auf 4,99 Prozent. Die Gesamtposition, inklusive Finanzinstrumenten, bleibt konstant bei rund 5,4 Prozent.

Das schnelle Umschichten deutet auf internes Rebalancing hin – möglicherweise im Zusammenhang mit ETF-Gewichtungen oder Fondsmandaten. Solche Bewegungen sind typisch für BlackRock, dessen Beteiligungen über ein dichtes Netz aus Tochtergesellschaften und Investmentvehikeln strukturiert sind.

Goldman Sachs verlagert auf Derivate

Die auffälligste Änderung kommt von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat ihren direkten Aktienbesitz massiv reduziert – von 2,37 Prozent auf nur noch 0,55 Prozent. Gleichzeitig wurde die Position bei derivativen Instrumenten wie Swaps, Call-Optionen und Wertpapierleihen deutlich ausgebaut: von 2,60 auf 4,49 Prozent. Die Gesamtbeteiligung bleibt damit stabil bei knapp über fünf Prozent.

Diese strategische Verlagerung hin zu Derivaten erlaubt Goldman Sachs eine flexiblere Positionierung am Markt – mit geringerem Kapitaleinsatz, aber weiterhin enger Kopplung an die Kursentwicklung von TeamViewer.

Strategischer Umbau bei TeamViewer im Fokus

Dass gleich mehrere internationale Großinvestoren zeitgleich ihre Positionen bei TeamViewer neu ausrichten, dürfte kaum Zufall sein. Hintergrund könnte die aktuelle Unternehmensstrategie sein: TeamViewer bemüht sich verstärkt um eine Diversifikation seines Geschäftsmodells und reduziert die Abhängigkeit vom klassischen Fernwartungs-Geschäft. Neue Geschäftsfelder wie industrielles IoT, Augmented-Reality-Anwendungen und der Ausbau im Enterprise-Bereich stehen im Fokus.

Diese Neuausrichtung scheint sowohl langfristige Investoren wie die Norges Bank als auch taktisch agierende Marktakteure wie BlackRock und Goldman Sachs zu interessieren. Offen bleibt, ob die Investoren damit auf eine tiefere Transformation setzen – oder lediglich kurzfristige Marktbewegungen antizipieren. Sicher ist nur: TeamViewer steht wieder stärker im Blickpunkt internationaler Kapitalmärkte.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM68CA
Ask: 1,21
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM68CA. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
2 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
3 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
4 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
5 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
7 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Airbus vor Krise: FCAS-Streit eskaliert dramatisch

17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hensoldt: Bringen die Zahlen die Trendwende? Die nächsten Kursziele…

14:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plötzlicher Schub bei Peloton Interactive Inc – Aktie auf …

13:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Telekom verliert weiter an Boden – Kursverlauf sorgt für Ernü…

13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Grossauftrag für Züge aus der Schweiz, doch Siemens verliert an…

12:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall nach Zahlen: Brechen jetzt die Dämme?

10:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktverschiebung in Europa: BYD überholt Tesla in Großbritannien …

Gestern 17:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall-Aktie: Top-Zahlen, trotzdem ein Dämpfer beim Kursziel

Gestern 16:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer