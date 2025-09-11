Anzeige
+++>>> Republic Technologies setzt auf FalconX, um Ethereum-Validatoren zu skalieren – und Anleger schauen genau hin <<<+++
TotalEnergies

Mega-Deal bringt LNG-Schub! 11.09.2025, 13:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Total Tankstelle
© Symbolbild von Etienne Swanepoel auf Unsplash
TotalEnergies baut seine globale LNG-Strategie mit einer Beteiligung am Rio Grande LNG-Projekt in den USA und einem Großvertrag mit Südkoreas KOGAS massiv aus. Während die US-Expansion zusätzliche Exportkapazitäten sichert, garantiert der Liefervertrag nach Asien langfristige Absatzsicherheit. Damit stärkt der Konzern seine Marktposition im weltweit wachsenden LNG-Sektor, auch wenn die Aktie aktuell unter Druck steht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TotalEnergies 52,49 EUR -1,32 % Lang & Schwarz

Expansion in den USA: Zugriff auf neue Exportkapazitäten

Der französische Energiekonzern TotalEnergies forciert seine Rolle auf dem globalen Flüssiggasmarkt mit einem markanten Schritt in den Vereinigten Staaten. In Südtexas steigt das Unternehmen mit einer 10-prozentigen Beteiligung in die vierte Produktionslinie des Rio Grande LNG-Projekts ein. Bereits zuvor war der Konzern mit 16,7 Prozent an der ersten Projektphase beteiligt. Damit verdoppelt TotalEnergies seine Präsenz in einem der dynamischsten LNG-Märkte weltweit und verschafft sich direkten Zugang zu zusätzlichen Exportmengen. Der Vorstoß gilt als strategische Weichenstellung, um vom anhaltenden LNG-Boom in den USA langfristig zu profitieren.

Vertrag mit Südkorea über eine Million Tonnen LNG jährlich

Parallel zur US-Offensive hat TotalEnergies eine weitreichende Vereinbarung mit dem staatlichen südkoreanischen Energieunternehmen KOGAS unterzeichnet. Ab Ende 2027 sollen jährlich eine Million Tonnen LNG über zehn Jahre hinweg geliefert werden. Dieser Vertrag baut auf einer bestehenden Partnerschaft auf und stärkt die Position des Konzerns in einem der nachfragestärksten LNG-Märkte weltweit. Südkoreas konsequente Ausrichtung auf sauberere Energieträger unterstreicht die strategische Bedeutung dieses Deals, der TotalEnergies Planungssicherheit über eine Dekade hinweg garantiert.

Globale Strategie: LNG als Wachstumstreiber

Die jüngsten Schritte fügen sich nahtlos in die Gesamtstrategie von TotalEnergies ein. Der Konzern verfolgt klar das Ziel, als einer der führenden LNG-Händler weltweit seine Marktstellung auszubauen. Direktbeteiligungen an Exportprojekten in den USA sichern physische Kapazitäten, während langfristige Lieferverträge in Asien stabile Nachfrage garantieren. Mit dieser Kombination aus Infrastrukturzugriff und Absatzsicherung positioniert sich TotalEnergies für ein nachhaltiges Wachstum in einem Energiemarkt, der sich im Übergang von fossilen Brennstoffen hin zu flexibleren und klimafreundlicheren Lösungen befindet.

Aktuell notiert die Aktie von TotalEnergies bei 52,86 Euro und damit spürbar unter dem 52-Wochen-Hoch von 63,65 Euro. Seit Jahresbeginn verzeichnete das Papier ein Minus von rund 1,5 Prozent. Ob die konsequente LNG-Strategie das Kursniveau beleben kann, bleibt abzuwarten – die Grundlage für ein neues Wachstumskapitel hat der Konzern mit diesen beiden Großdeals jedoch gelegt.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ7XGF
Ask: 0,31
Hebel: 18
mit starkem Hebel
UM8R3V
Ask: 0,88
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ7XGF UM8R3V. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
5 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
6 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Amazon überrascht mit AR-Brillen: Markt in Aufruhr

13:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk revolutioniert Produktion: 1.000 Getriebe pro Jahr!

13:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold in banger Erwartung: Vollständige Eskalation bei Barrick, …

13:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk: Gelingt der Aktie jetzt endlich das Comeback?

13:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax zittert vor Inflationsdaten: Volkswagen Vz. – Kommt es zur …

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alibaba attackiert Meituan: Milliarden für Street Stars

Gestern 19:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Shell liefert nach Ungarn: Das Ende von russischem Gas?

Gestern 19:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

China öffnet Tür für Sanofis neue Hoffnung im Diabetesmarkt

Gestern 14:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer