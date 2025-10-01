Trendwende nimmt Form an

01.10.2025

Trendwende nimmt Form an: Ist Nokia bereit für das Comeback?
Insbesondere die Monate Juni und Juli waren von heftigen Kursverlusten der Nokia-Aktie geprägt. Nicht zuletzt die schwachen Zahlen für das 2. Quartal 2025 und die damit einhergehende Senkung der Gesamtjahresprognose setzten der Aktie des finnischen Telekommunikationsausrüsters massiv zu. Doch im Bereich von 3,5 Euro gelang es der Aktie, einen tragfähigen Boden einzuziehen. Der Wind drehte abermals. Nokia lancierte eine Erholung. Und diese Erholung steht nun vor ihrer Bewährungsprobe und der Frage: Ist es nur heiße Luft, eine Reaktion auf die vorherigen Kursverluste oder steckt da doch mehr dahinter?
Nokia – Aktie noch immer charttechnisch angezählt, aber

Die Nokia-Aktie (WKN: 870737 | ISIN: FI0009000681 | Ticker-Symbol: NOA3) ist aus charttechnischer Sicht noch immer angezählt. Da kann auch die jüngste Erholung auf 4 Euro nicht darüber hinwegtäuschen. Noch immer dominiert ein Abwärtstrend (grün dargestellt) das Handelsgeschehen in der Nokia-Aktie. Die wichtige 200-Tage-Linie drehte zuletzt nach unten ab; auch das ist aus charttechnischer kein besonders positives Signal.

Nokia Chartanalyse zur Aktie

Wie ist der Vorstoß auf 4 Euro zu bewerten?

Die Bewegung von 3,5 Euro auf 4,0 Euro ist zunächst nur als Reaktion auf die vorherigen Kursverluste zu bewerten. Schließlich rauschte die Aktie zuvor vom April-Hoch bei 5 Euro auf 3,5 Euro nach unten. Um der aktuellen Erholung mehr Relevanz zu verschaffen, muss es für Nokia über die 4,0 Euro und im Anschluss über den nicht minder wichtigen Widerstand von 4,25 Euro gehen. Sollte dieses Unterfangen gelingen, wäre das im Hinblick auf ein erfolgreiches Comeback ein wichtiger Meilenstein. Bis dahin sollte man das Ganze zurückhaltend bewerten.

Zusammengefasst

Die fundamentalen Belastungsfaktoren sind nicht vom Tisch. Dennoch lancierte die Nokia-Aktie in den letzten Wochen eine Erholung. Diese hat einen wichtigen Kursbereich erreicht. Nun gilt es, die Widerstände bei 4,0 Euro und 4,25 Euro aus dem Weg zu räumen, um der Erholung Relevanz zu verschaffen. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 3,5 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Analysten sind im Hinblick auf die Nokia-Aktie nicht sonderlich optimistisch. Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten zuletzt ihr Votum „sell“ für die Aktie. Das Kursziel senkten sie von 3,0 Euro auf 2,9 Euro. Die Analysten von Barclays bestätigten indes ihr Votum „underweight“ und das Kursziel von 3,4 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Bn-Redaktion/mt
