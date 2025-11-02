Anzeige
Trotz Prognosekürzung dreht die Stimmung bei Aixtron plötzlich: Aixtron-Aktie startet Kurserholung – ist das schon die Wende?
© Symbolbild von Unsplash
Trotz enttäuschender Quartalszahlen und gesenkter Jahresziele legte die Aktie von Aixtron zum Wochenschluss deutlich zu. Anleger setzen auf einen Turnaround im Geschäft mit Leistungselektronik, doch der Optimismus birgt Risiken.
Quartalszahlen enttäuschen – Anleger dennoch optimistisch

Im dritten Quartal erzielte Aixtron einen Auftragseingang von rund 124 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 143 Millionen Euro. Der Umsatz fiel auf etwa 120 Millionen Euro und lag damit spürbar unter dem Vorjahreswert von 156 Millionen Euro. Die Bruttomarge reduzierte sich auf 39 Prozent, im Vorjahr hatte sie noch bei 43 Prozent gelegen. Auch das operative Ergebnis verschlechterte sich deutlich. Das EBIT lag bei rund 15 Millionen Euro nach 37 Millionen Euro im gleichen Quartal des Vorjahres. Vor diesem Hintergrund senkte das Management die Prognose für das Gesamtjahr 2025. Erwartet wird nun ein Jahresumsatz zwischen 530 und 565 Millionen Euro. Zuvor lag die obere Spanne noch bei 600 Millionen Euro. Die operative Marge wird bei 17 bis 19 Prozent gesehen, während bisher bis zu 22 Prozent möglich schienen.

Der Vorstand begründet die Kürzungen mit schwacher Nachfrage und ungünstigen Wechselkurseffekten. Auch Projektverschiebungen im Kundenbereich wurden als Belastungsfaktor genannt.

Hoffnung auf Technologiewende sorgt für Fantasie

Trotz der Zahlen reagierte der Markt positiv. Hintergrund ist die strategische Ausrichtung auf Galliumnitrid und Siliziumkarbid, zwei Materialien für die nächste Generation der Leistungselektronik. Diese gelten als zentrale Bausteine für Anwendungen in Elektromobilität, erneuerbaren Energien und Kommunikationstechnologie.

Das Management von Aixtron verweist auf eine stabile mittelfristige Nachfrage und sieht sich in einer Schlüsselposition für künftiges Wachstum. Allerdings zeigt sich die Trendwende operativ bisher nicht. Anleger, die jetzt auf einen Einstieg setzen, spekulieren auf eine Erholung, deren Zeitpunkt noch unklar ist.

Konkurrenz mit Rückenwind – Aixtron unter Druck

Im Vergleich zu Branchengrößen wie ASML oder Tokyo Electron fällt Aixtron aktuell zurück. Während andere Ausrüsterunternehmen im Halbleiterbereich bereits wieder steigende Auftragszahlen verzeichnen, kämpft Aixtron noch mit rückläufigen Margen und Umsätzen. Analysten zeigen sich entsprechend vorsichtig. Viele Einschätzungen bewegen sich im neutralen Bereich. Der Markt scheint derzeit mehr Hoffnung als Fundamentaldaten zu handeln. Das macht die aktuelle Kursentwicklung anfällig für Enttäuschungen.

Ausblick mit Fragezeichen

Der jüngste Kursanstieg wirft eine zentrale Frage auf. Beginnt hier tatsächlich eine nachhaltige Erholungsphase oder handelt es sich um eine kurzfristige Reaktion auf vage Zukunftshoffnungen? Sollte die Nachfrage nach GaN- und SiC-Anlagen in absehbarer Zeit tatsächlich anziehen, könnte Aixtron profitieren. Bleibt der Aufschwung jedoch aus oder verzögert sich, droht eine Korrektur. Könnte Aixtron tatsächlich zum Gewinner der nächsten Technologiewelle werden oder bleibt der erhoffte Durchbruch auf unbestimmte Zeit aus?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
