2.616 g/t Gold. Kein Scherz!:
EXKLUSIV: Neues Goldunternehmen startet umfangreiches Bohrprogramm!
Anzeige
Trotz Strafsteuer

NVIDIA-Aktie steigt weiter – Was treibt Anleger an? 14.08.2025, 17:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild NVIDIA
© Bild vonJacek Abramowicz von Pixabay
Präsident Trumps Ankündigung, eine 15-prozentige Verkaufssteuer auf bestimmte Chips von NVIDIA in China zu erheben, hat die Anleger nicht abschrecken können. Obwohl die Strafsteuer potenziell Hunderte Millionen Dollar kosten könnte, sehen Experten dies eher als „Geschwindigkeitshügel“ auf dem Weg des Tech-Giganten. Inmitten des anhaltenden KI-Booms scheinen die Sorgen über Handelskonflikte zweitrangig. Anleger fokussieren sich stattdessen auf das explosive Wachstum und die Innovationskraft des Unternehmens.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NVIDIA 156,32 EUR +0,93 % Lang & Schwarz

Handelskonflikte als Randnotiz
Die neue Strafsteuer betrifft einen Teil von NVIDIAs China-Geschäft. China macht etwa 13 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Chips, die von der Steuer betroffen sind, generieren dabei den größten Teil des China-Umsatzes. Analysten gehen davon aus, dass die Steuer für NVIDIA zwar keine Kleinigkeit ist, aber im Vergleich zu den enormen Gewinnen und dem starken Umsatzwachstum des Unternehmens kaum ins Gewicht fällt. Ein Experte meinte, die Aktie sei so stark, dass die Nachricht die Anleger nicht stört. Ähnlich betroffen ist auch AMD, dessen Aktien ebenfalls neue Höhen erreicht haben.

Der Sog des KI-Hypes
Der Hauptgrund für die anhaltende Kauflaune ist die enorme Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Experten sind sich einig: Der Markt ist nach wie vor hungrig auf NVIDIAs Hochleistungs-Chips. Die Aktie hat seit April massiv zugelegt und ihre Marktkapitalisierung auf über 4,4 Billionen Dollar gesteigert. Für Investoren ist weniger die Steuer als vielmehr die zukünftige Performance entscheidend. Die Entwicklung neuer Produkte, wie die Blackwell-Chips, steht dabei im Mittelpunkt. Die Erwartungen an diese neuen Produkte sind hoch und treiben die Bewertung der Aktie in die Höhe.

Aktienanalyse

Vorsicht vor dem nächsten Earnings Report
Trotz des Optimismus bleiben einige Unsicherheiten bestehen. China hat bereits angedeutet, heimische Unternehmen zum Verzicht auf NVIDIA-Chips zu ermutigen. Zudem könnten weitere regulatorische Änderungen die Situation jederzeit verändern. Ein Analyst warnt davor, die geopolitischen Risiken auszublenden. Vor dem nächsten Quartalsbericht, der für den 27. August erwartet wird, könnte die Volatilität daher steigen. Anleger könnten versucht sein, Gewinne mitzunehmen, da die jüngste Rallye die Aktie anfällig für Rücksetzer macht. Die Unsicherheiten im Handelsumfeld und die starke Rallye könnten somit zu einem spannungsgeladenen Bericht führen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM1MA5
Ask: 0,71
Hebel: 21
mit starkem Hebel
MM0BG2
Ask: 2,73
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM1MA5 MM0BG2. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
2 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
4 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
5 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Lanxess Aktie unter Druck: Warum die Gewinnwarnung Anleger …

18:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Boom im Fokus: Foxconn schlägt einen neuen Weg ein – mit …

18:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Steuervorteil läuft aus – jetzt zählt jede Woche für den E-…

16:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Im Schatten von Barrick und Newmont: Dieser Gold-Silberproduzent …

14:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

UBS-Update sorgt fuer neue Bewegung bei Bayer: Bayer-Aktie im Fokus …

14:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax in hoffnungsvoller Erwartung: RWE – Aktie muss nach Zahlen …

14:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cisco Systems nach Zahlen: Aktie schwächelt. Die nächsten …

13:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lenovo überrascht mit Rekordquartal: Umsatz bei 18 Mrd. US-Dollar

12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer