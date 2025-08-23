TUI-Dividende in Sicht?

Der Touristikkonzern TUI hat mit seinem Zahlenwerk zum dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Experten deutlich übertroffen. Das Unternehmen meldete das umsatzstärkste Quartal seiner Geschichte, was der Aktie kräftigen Auftrieb gab. Die beeindruckenden Ergebnisse schüren bei Anlegern nun die Hoffnung auf eine mögliche Dividendenzahlung, was die Aktie besonders für Einkommensjäger interessant macht.
Unerwarteter Gewinnsprung
Die starken Ergebnisse von TUI sind vor allem auf eine hohe Auslastung, gestiegene Preise und den Ausbau von Angeboten in den Urlaubsdestinationen zurückzuführen. Der operative Gewinn verbesserte sich erheblich. TUI-Chef Sebastian Ebel zeigte sich optimistisch und hob die Prognose für das Gesamtjahr an, was das Vertrauen in die weitere Erholung des Geschäfts stärkt.

Aktie im Aufwind
Die TUI-Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursanstieg und durchbrach das Julihoch. Analysten sehen nach den starken Zahlen weiteres Aufwärtspotenzial für das MDAX-Papier. Rückenwind erhält der Konzern zudem vom anhaltenden globalen Reiseboom, der das gesamte Geschäft beflügelt.

Neue Wachstumstreiber
TUI setzt auf die Erschließung neuer Umsatzpotenziale. Mit der Ausweitung des Flugticketgeschäfts durch Partnerschaften und dem Fokus auf dynamische, flexibel anpassbare Reisepakete will der Konzern in seinen Kernmärkten weiter wachsen. Diese strategischen Schritte sollen die Einnahmen zusätzlich steigern.

Kommt die lang ersehnte Dividende?
Die positiven Ergebnisse und der damit verbundene Schuldenabbau haben die Spekulationen um eine Dividende neu entfacht. Die Aussicht auf eine erste Gewinnausschüttung nach langer Zeit dürfte die Aktie für viele Anleger noch attraktiver machen. Zwar wurde noch keine endgültige Entscheidung getroffen, doch die Chancen auf eine Dividendenzahlung stehen besser denn je.

Bn-Redaktion/js
